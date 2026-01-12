  • İSTANBUL
Türkler suyu buldu! 1000'den fazla kuyu açtı
Türkler suyu buldu! 1000'den fazla kuyu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı geride bıraktığımız senede 1000'den fazla su kuyusu açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca geçen yıl 18 ülkede inşa edilen 1000'den fazla su kuyusu hizmete açıldı.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok bölgesinde insanlar, günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.Uzun yıllardır insanların temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarda bulunan İHH, geçen yıl 18 ülkede su kuyuları inşa etti.

Vakıf, yıl içerisinde 2’si derin olmak üzere 1009 su kuyusu açtı. Ayrıca geçen yıl yapımına başlanan, 6'sı derin olmak üzere 147 su kuyusunun tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.Geçen yıl Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo, Uganda, Burkina Faso, Pakistan ve Sierra Leone'de su kuyusu açıldı.

Vakfın 25 yılda 44 ülkede açtığı toplam su kuyusu sayısı ise 16 bin 430 olarak belirlendi.Bağışçılar, İHH'nın su kuyusu çalışmalarına destek olmak için tüm operatörlerden "KUYU" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 30 lira, 4072'ye mesaj gönderip 180 lira bağışta bulunabilir.

Daha fazla bağış yapmak isteyen ya da bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesapları ya da internet sitesi üzerinden bağış yapabilir.

