Enerji krizi Hindistan’ı vurdu! Tüp kuyrukları oluştu işletmeler kapandı
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin durma noktasına gelmesiyle tetiklenen kriz, dünyanın en büyük LPG ithalatçılarından Hindistan'da zincirleme bir çöküşe yol açtı. Gaz tedarikinin kesilmesi ve panik alımlarıyla birlikte ülkede tüp kuyrukları uzarken, fabrikalar üretimi durdurdu, restoranlar kepenk indirdi. Hükümet acil önlemler alarak sanayiye verilen gazı kısıp hanelere öncelik tanırken, hızla yükselen fiyatlar ve karaborsa endişesi krizin günlük hayatı derinden sarsmasına sebep oldu.