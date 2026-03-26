  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu sefer bitirecekler mi? Sergen Yalçın'ın prensleri! A+ golcü geliyor Sabah erkenden yola düşüyorlar Karlı dağlarda tek sıra beslenme yolculuğu Türkiye’nin alacağı Eurofighter uçaklarıyla ilgili olay iddia: ECRS Mk0 kullanılacak Haydi bakalım! Lemina Galatasaray'da sözleşmesini uzatacak: Ama bir şartla Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün! Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı... Türkiye'den SİHA alan ülke 500 İHA ile saldırıya geçti Enerji krizi Hindistan’ı vurdu! Tüp kuyrukları oluştu işletmeler kapandı
Dünya
20
Yeniakit Publisher
Enerji krizi Hindistan'ı vurdu! Tüp kuyrukları oluştu işletmeler kapandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Enerji krizi Hindistan’ı vurdu! Tüp kuyrukları oluştu işletmeler kapandı

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin durma noktasına gelmesiyle tetiklenen kriz, dünyanın en büyük LPG ithalatçılarından Hindistan'da zincirleme bir çöküşe yol açtı. Gaz tedarikinin kesilmesi ve panik alımlarıyla birlikte ülkede tüp kuyrukları uzarken, fabrikalar üretimi durdurdu, restoranlar kepenk indirdi. Hükümet acil önlemler alarak sanayiye verilen gazı kısıp hanelere öncelik tanırken, hızla yükselen fiyatlar ve karaborsa endişesi krizin günlük hayatı derinden sarsmasına sebep oldu.

#1
Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük gaz ithalatçısı olan Hindistan, tedarik ettiği LPG'nin yüzde 90'ının geçtiği Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin aksaması nedeniyle büyük çaplı bir gaz krizine sürüklendi.

#2
HİNDİSTAN ORTA DOĞU PETROLÜNE MUHTAÇ ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının fiilen durması, Hindistan'a ait onlarca tanker ve geminin bölgede mahsur kalmasına neden oldu.

#3
Gaz tedarikinin durmasına tüketicilerin panik alımlarının da eklenmesi, durumu daha karmaşık bir hale getirdi. Geçtiğimiz yıl 33,15 milyon ton LPG tüketen ve ithal ettiği gazın yüzde 90'ını Orta Doğu üzerinden alan ülkede, petrol kıtlığı yaşanacağı söylentileri de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklara neden oldu.

#4
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, pazar günü bakanlarla bir araya gelerek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında ülkeye petrol, gaz ve gübre tedarikinin garanti altına alınmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Modi, pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada ise, "Hükümetimiz, benzin, dizel ve gaz tedarikinin aşırı derecede kesintiye uğramasını engellemek ve ailelerin mümkün olduğunca az sıkıntı yaşadığından emin olmak için çaba gösteriyor" dedi.

#5
GAZ YOKLUĞU HAYATI FELÇ ETTİ Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının tetiklediği LPG krizinden sonra ülkede fiyatlar hızla yükseldi, sanayi üretimi durma noktasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde uzun tüp kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlerde, gaz kıtlığı nedeniyle Hindistan'ın birçok eyaletinde odun ve bazı eyaletlerde de gübre satışında artış gözlendiğine yer verildi.

#6
SANAYİ SEKTÖRÜNE SAĞLANAN GAZ KESİLDİ ABD gibi diğer üreticilerden sağlanan gaz tedarikinin haftalar alması ve maliyetinin çok daha yüksek olması nedeniyle Hindistan hükümeti, yerli arzı artırmaya yönelik adımlar attı.

#7
Onlarca yıldır görülen en kötü gaz krizi nedeniyle hükümet, hanelerde LPG sıkıntısı yaşanmaması için sanayi sektörüne sağlanan gazda kesintiye gitti.

#8
OTEL VE RESTORANLAR KAPANDI Rafinerilere hanelerin kullanımı için LPG üretimini en üst düzeye çıkarma talimatı verilerek, tedarikte hastaneler ve eğitim kurumlarına öncelik sağlandı. Bu durum işletmeleri zor durumda bıraktı.

#9
Gaz krizinden en çok etkilenenler restoran ve oteller oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin finans başkenti olarak değerlendirilen Mumbai'deki otel ve restoranların yaklaşık beşte biri kapandı ya da faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kaldı.

#10
Benzer problemler diğer şehirlerde de yaşanırken, birçok restoranın uzun pişirme süresi gerektiren yemekleri menüden çıkardığı kaydedildi.

#11
Yaklaşık 500 bin restoranı temsil eden Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği'nden Manpreet Singh, basına yaptığı açıklamada, "Restoranlardaki durum çok vahim. Mutfak gazı bulunamıyor" dedi.

#12
Belgaum şehrinde bir otel sahibi ise, LPG krizi nedeniyle karşı karşıya kaldığı finansal zorluklar nedeniyle intihar etti.

#13
Gaz kıtlığı nedeniyle oteli günlerce kapalı kalan Rama Halluri isimli girişimcinin borçlarının arttığı ve ekonomik baskı altında bulunduğu kaydedildi.

#14
FABRİKALARDA ÜRETİM DURDU Gujarat eyaletindeki Morbi şehrinde dünyanın ikinci en büyük seramik karo üretim merkezinde üretim durma noktasına geldi. Kentteki yüzlerce fabrika en az üç hafta boyunca faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

#15
Gaz krizi nedeniyle fiyatların yükselmesi, ülkedeki yoksullara ağır bir darbe indirdi. Gaz tüplerinin karaborsaya düşmesi ve sokak yemeklerinin fiyatlarının hızla artması, karın tokluğuna çalışan milyonlarca yoksulun durumu konusunda endişeye neden oldu.

#16
Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'yı da etkileyen kriz, enerjiye olan talebi artan bölgenin jeopolitik şoklar konusunda ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne serdi.

#17
YILLAR SONRA İLK KEZ İRAN'DAN LPG SATIN ALINDI Gaz krizinin etkisini göstermeyi sürdürdüğü Hindistan, ABD'nin İran petrolü ve rafine yakıtlarına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırmasının ardından yıllar sonra ilk kez İran'dan LPG satın aldı.

#18
İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle 2019'da İran'dan enerji alımlarını durduran Hindistan, yaptırımların askıya alınmasının ardından ilk kez İran'dan LPG alımı gerçekleştirdi.

#19
Bu çerçevede İran menşeli LPG taşıyan Aurora isimli tankerin kısa süre içinde Hindistan'ın batı kıyısındaki Mangalore limanına ulaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23