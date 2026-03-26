Daha doğal deniliyor ama... Şekeri jet hızıyla yükseltiyor! Çayda, hamur işlerinde...
Daha doğal denilen esmer şekerin vücuda zararları had safhada...
Esmer şeker, genellikle "daha doğal" veya "daha sağlıklı" olduğu algısıyla beyaz şekerin alternatifi olarak görülse de aslında vücut üzerindeki etkileri bakımından beyaz şekerden pek de farklı değildir. Aralarındaki en büyük fark, esmer şekerin içindeki melas (şeker pekmezi) içeriğidir. Peki, esmer şekerin zararı ne, esmer şeker nerelerde kullanılır? İşte esmer şekerle ilgili yanlış bilinen gerçekler…
Esmer şeker, kendine has karamelize tadı, nemli dokusu ve rengi sayesinde mutfakta beyaz şekerden çok daha farklı roller üstlenir. Özellikle doku ve aroma dengesinin istendiği yerlerde "gizli kahraman" gibidir. Peki, esmer şekerin zararları neler?
1. KAN ŞEKERİNİ HIZLA YÜKSELTİR (GLİSEMİK İNDEKS) Esmer şeker ile beyaz şekerin glisemik indeksi neredeyse aynıdır. Vücudunuz esmer şekeri de beyaz şeker gibi hızla sindirir ve kana karıştırır. Sonuç: İnsülin direnci riskini artırır ve özellikle tip 2 diyabet hastaları için beyaz şeker kadar tehlikelidir.
2. KALORİ VE KİLO ALIMI Pek çok kişi esmer şekerin "diyet" bir ürün olduğunu düşünür. Oysa 1 çay kaşığı esmer şeker yaklaşık 17 kalori, beyaz şeker ise 16 kaloridir. Esmer şeker, yoğun dokusu nedeniyle bazen aynı hacimde daha fazla kalori içerebilir. Fazla tüketimi obezite ve karaciğer yağlanmasına doğrudan zemin hazırlar.
3. DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNDE YIKICI ETKİ Ağız içindeki bakteriler, şekerin türüne bakmazlar. Esmer şeker de ağızda asit üretimini tetikleyerek: Diş minesinin aşınmasına, Diş çürüklerine ve diş eti iltihaplarına neden olur.
4. MELASIN YANILTICI ETKİSİ Esmer şekere rengini ve aromasını veren melas, çok az miktarda kalsiyum, demir ve potasyum içerir. Ancak bu mineraller o kadar düşük seviyededir ki günlük mineral ihtiyacınızı karşılamak için kilo kilo esmer şeker yemeniz gerekir; bu da sağlığınızı tamamen kaybetmeniz demektir. Gerçek: Esmer şeker "zengin mineralli bir gıda" değil, sadece "pekmezle boyanmış şekerdir".
Aslında her ikisi de serbest şeker kategorisindedir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük alınan toplam kalorinin yüzde 5'inden fazlasının bu tür şekerlerden gelmemesini önerir.
Kısacası: Esmer şeker, beyaz şekerin "sağlıklı" bir versiyonu değildir; sadece karamelize tadı ve rengi farklı olan bir kuzenidir.
ESMER ŞEKERİN EN YAYGIN KULLANILDIĞI ALANLAR 1. Pastacılık ve Hamur İşleri (Kurabiye & Kek) Esmer şekerin içindeki melas (şeker pekmezi) nem tutma özelliğine sahiptir. Kurabiyeler: "Dışı kıtır, içi yumuşak" (chewy) kurabiyelerin sırrı esmer şekerdir. Kekler: Keklerin daha nemli kalmasını ve daha geç bayatlamasını sağlar. Ayrıca keke koyu bir renk ve hafif karamelize bir aroma verir.
2. ET MARİNASYONLARI VE SOSLAR Esmer şeker, tuzlu ve baharatlı tatlarla harika bir uyum yakalar. Barbekü (BBQ) Sosları: O meşhur barbekü sosunun rengini ve hafif isli-tatlı aromasını esmer şeker verir. Etlerin Karamelize Edilmesi: Tavuk veya kırmızı et mühürlenirken az miktarda eklenen esmer şeker, etin dış yüzeyinde harika bir karamelize tabaka (kabuk) oluşturur.
3. SICAK İÇECEKLER VE KOKTEYLLER Kahve ve Çay: Espresso temelli içeceklerde veya sütlü kahvelerde beyaz şekere göre daha yoğun ve aromatik bir tat profili sunar. Kokteyller: Özellikle "Mojito" gibi kokteyllerde aromayı derinleştirmek için tercih edilir.
4. UZAK DOĞU MUTFAĞI Tatlı-ekşi soslu tavuk gibi yemeklerde, soya sosu ve sirke ile dengelenen o meşhur tatlılık genellikle esmer şeker (veya palmiye şekeri) ile sağlanır.
5. YULAF EZMESİ VE GRANOLA Sabah kahvaltılarında yulaf lapasının üzerine serpildiğinde, ısının etkisiyle hızla eriyerek harika bir sos haline dönüşür. Ev yapımı granolalara o çıtır dokuyu ve altın sarısı rengi veren de odur.
İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
