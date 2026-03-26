Türkiye'den SİHA alan ülke 500 İHA ile saldırıya geçti
Türkiye'den düzinelerce Bayraktar TB2 SİHA satın alan Ukrayna geçtiğimiz saatlerde yoğun hava saldırısına başladı. 500 İHA ile kritik noktalar hedef alındı.
25 Mart'ta Rusya'ya yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısında 500'den fazla insansız hava aracı kullanıldı.
Rus Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre gece saatlerinde yaklaşık 400, sabah 08.00'den öğlene kadar 85, öğleden akşama kadar ise 91 İHA düşürüldü.
Saldırılar dokuz farklı bölge üzerinde gerçekleşti; 21 İHA doğrudan Moskova istikametinde uçtu.
Moskovalı Maksim, Çehov yakınlarındaki yazlığına gittiğinde yaşananları bizzat gözlemledi. Maksim yaşadıklarını şöyle aktardı: Marketten dönerken köyde yerde enkaz parçaları gördü ve önce trafik kazası sandı. Yazlığa vardığında patlama olduğunu, elektrik ve mobil internetin kesildiğini öğrendi. Çevreye döndüğünde bölgede AFAD ekiplerinin çalıştığını gördü. Yerel halkın anlattığına göre bir İHA elektrik tellerine takılarak patladı ve enkaz parçaları geniş bir alana yayıldı. Yaralı bulunmadığı belirtildi.
Yalnızca bir gecede 389 İHA'nın düşürüldüğü bu saldırı, Rusya'nın hava savunma sistemlerini ciddi ölçüde zorladı. Moskova çevresindeki havalimanları uçuşlarını yetkili kurumlarla koordineli biçimde sürdürürken acil servis ekipleri enkaz bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. KAYNAK: HABERRUS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23