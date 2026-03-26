Korkutan sakatlık sonrası Osimhen için büyük seferberlik! Erken dönüş için sağlık ekibi formülü buldu!
Galatasaray'da, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinden daha önce sahalara dönmesi için teyakkuza geçildi.
Galatasaray'da, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinden daha önce sahalara dönmesi için teyakkuza geçildi.
Sarı kırmızılı takımın sağlık heyetinin Osimhen'i erken sahalara döndürecek formülü bulduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat olan Victor Osimhen'in rehabilitasyon dönemi başladı.
Tedavisinin 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen Nijeryalı yıldızın, Süper Lig'de 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Osimhen'in kolu için yaptırılacak özel bir koruyucu ile daha erken sahalara dönme ve derbi öncesi maç eksiğini giderme ihtimali de değerlendiriliyor.
Galatasaray sağlık heyetinin, golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve tedavi sürecindeki gelişmelere göre bu formülü devreye sokabileceği belirtildi.
