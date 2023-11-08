Türkler bombayı patlattı: Türkiye'nin gücüne güç katacak

Doç. Dr. Kulakcı, Dr. Öğr. Üyesi Arpapay, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte çalışmaları yürüttüklerini aktaran Serincan, şunları kaydetti: "Uydu ve uzay alanındaki milli yatırımlara katkı sunmayı hedefliyoruz. Maliyetin ucuzlatılması bizim için önemli. Güneş hücrelerinin üretilmesi için çeşitli alttaşlar kullanılabiliyor. Bizim uzmanlık alanımız da geleneksel üretimin yanında silisyum alttaş üzerinden süreçleri geliştirebilmemizdir. Dünyada bu süreç, GaAs tabanlı üretimle yürütülüyor. Bu taban, hem pahalı hem de satın alma süreçlerinde kısıtlamalar getirilebilir. Bu kısıtlara maruz kalmamak için silisyum tabanı kullandık. Bundan sonraki hedefimiz de eklem sayısını artırmak. Çünkü, verimliliği artırabilmek için güneş hücrelerindeki amaç ışığı mümkün olduğunca fazla soğurmaktır. Bu anlamda, biz şu an için, çoklu katman güneş hücrelerinin üretilmesinde kullanılan iki farklı katmanı yaptık. Bunun üçlü, dörtlü hatta beşli katmanı söz konusu. Seri üretime yönelik çalışma yapılması ülkemiz için önemli. Bunun için şirketlerle görüşülmesi gerekiyor. Yapılacak yatırımlarla ticari ürünlerin ortaya çıkması mümkün olabilecektir."