2023-11-08 17:59:04 Türkler bombayı patlattı: Türkiye'nin gücüne güç katacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi akademisyenleri, daha önce silisyum alttaş (taban malzeme) üzerine ürettikleri, uydu ve uzay araçlarına enerji sağlayan esnek ince güneş hücrelerinin verimliliğini artıracak proje geliştirdi. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, uydu ve uzay alanındaki milli yatırımlara katkı sunması hedeflenen projede daha önce galyum arsenikle üretilen esnek ince film güneş hücresini galyum indiyum fosfat (GaInP) ile kaplayıp verimliğini yüzde 25'lere çıkardı. Türk akademisyenler geliştirdikleri esnek ince güneş hücresinin ülke için önemli bir kazanç olduğunu vurguladı.