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Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

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Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

Her fırsatta Türkiye'yi vurmakla tehdit eden Hindistan'ın basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlelerinin Ege'de bütün dengeleri değiştirdiğini yazdı.

#1
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltarak milli imkânlarla geliştirdiği füze teknolojisi, bölgedeki dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor.

#2
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

ROKETSAN'ın kısa süre içinde seri üretime geçeceğini duyurduğu TAYFUN Blok-4 balistik füzesi, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.

#3
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

Gelişmeyi sayfalarına taşıyan Hindistan merkezli Firstpost, füzeyle Türkiye'nin Ege'de stratejik üstünlük sağladığını yazdı.

#4
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

ATİNA ÜZERİNDEKİ STRATEJİK BASKIYI ARTIRDI Analizde, TAYFUN Blok-4'ün Yunanistan'da ciddi güvenlik kaygılarına yol açtığı ve Atina üzerindeki stratejik baskıyı artırdığı vurgulandı. Haberde, füzenin terminal aşamada Mach 5 hipersonik hıza (saatte 6 bin kilometrenin üzeri) ulaşabildiği ve GPS/INS güdümüyle yalnızca 5 metrelik sapma payına sahip olduğu aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

Taktik tekerlekli araçlardan hızla ateşlenebilen TAYFUN Blok-4, yaklaşık bin kilometrelik menziliyle Yunanistan ve adalarının neredeyse tamamını kapsama alanına alıyor.

#6
Foto - Türkiye'yi vururuz diyen ülke çark etti: Bunlar buzdağının görünen yüzü!

TAYFUN BUZDAĞININ YALNIZCA GÖRÜNEN YÜZÜ Analizde ayrıca TAYFUN'un buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğu ifade edildi. Ankara'nın son yıllarda orta menzilli balistik ve uzun menzilli seyir füzelerinden kurduğu çok katmanlı cephaneliğin, Atina açısından asıl stratejik dengeyi değiştiren güç olduğu vurgulandı.

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