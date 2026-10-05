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Ekonomi
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Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

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Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

Türkiye'de bir zamanlar yüksek kazancıyla popüler olan motokuryelik, artan giderlerin karşısında eki günlerini arıyor.

#1
Foto - Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

Motokuryelerin sayısının hızla artması, sipariş başı ücretlerin düşük kalması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seyir kazançları törpülemeye başladı. Türkiye'de faaliyet gösteren motokuryeler eski kazançlı günlerini arıyor. Yılbaşında yapılan zamların törpülendiğini ifade eden motokuryeler, kazançlarının gerilediğini, motokuryeliğin ek iş olarak yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

#2
Foto - Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, motor bakım ücretleri, trafik sigortası, muhasebeci ücreti, vergi, BAĞ-KUR, yemek ücreti gibi temel gider kalemleri çıktıktan sonra günde 14 saat çalışan motokuryenin eline 60-70 bin lira gibi bir tutar kalıyor. Herhangi bir işe girip çalışan ve ek iş olarak günde 4-5 saat motokuryelik yapanlara ise 15-20 bin lira aylık gelir kapısı aralanıyor.

#3
Foto - Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

"200 BİN LİRA KAZANÇLAR GERİDE KALDI" Geçmişteki gibi 200 bin liraya varan kazançların geride kaldığını söyleyen motokuryeler, cuma, cumartesi ve pazar günleri işlerin yoğun olduğunu, bu günlerde gece daha çok paket talebi oluştuğunu, ekstra bonuslar için de gece yarısı yollarda olduklarını söylüyorlar.

#4
Foto - Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

PAKET BAŞI ÜCRETLERİN ARTMASINI İSTİYORLAR Kuryeler, paket başı ücretlerin artması halinde insani çalışma saatlerine dönebileceklerini, eskiden olduğu gibi 10-11 saat çalışarak 200 bin liraya yakın fatura kesebileceklerini iddia ediyorlar.

#5
Foto - Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

VERGİSİZ DE İŞ YAPIYORLAR Bazı uygulamalara üye olan motokuryeler, yemek ve market alışverişi dışında diğer ürünleri de taşıyabiliyor. Herhangi bir işletme ya da kişiden aldıkları paketleri taşıyan kuryeler de bulunuyor. Yedek parçadan anahtara, tekstil ürününden çiçeğe kadar birçok ürünü taşıyan kuryeler, bu faaliyetleri için nakit çalışıp fatura kesmiyor ve tüm kazanç kendilerine kalıyor. Vergisini ödemedikleri, yasal olmayan taşımacılık yapan kuryelere ilişkin denetim yapılmadığından kayıt dışı gelirleri artabiliyor.

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