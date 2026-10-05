Artan giderlere dayanamadılar: 200 bin lira maaş yetmiyor!

VERGİSİZ DE İŞ YAPIYORLAR Bazı uygulamalara üye olan motokuryeler, yemek ve market alışverişi dışında diğer ürünleri de taşıyabiliyor. Herhangi bir işletme ya da kişiden aldıkları paketleri taşıyan kuryeler de bulunuyor. Yedek parçadan anahtara, tekstil ürününden çiçeğe kadar birçok ürünü taşıyan kuryeler, bu faaliyetleri için nakit çalışıp fatura kesmiyor ve tüm kazanç kendilerine kalıyor. Vergisini ödemedikleri, yasal olmayan taşımacılık yapan kuryelere ilişkin denetim yapılmadığından kayıt dışı gelirleri artabiliyor.