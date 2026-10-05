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Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

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Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Dost ülke Malezya savunma alanı dışında birçok alanda Türkiye ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Asya ülkesi bu kez kritik bir alanda Ankara ile anlaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Malezya, turizmde Türkiye modelini kendisine örnek alarak; iki ülke arasındaki Müslüman dostu turizm iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Malezya İslam Turizm Merkezi Başkanı Mohammad Faisal bin Abu Suaib Khan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin tarihi mirası koruma ve turizmle buluşturma konusunda kendilerine önemli dersler barındırdığını söyledi. Khan ayrıca iki ülkenin Müslüman dostu turizm konusunda da daha fazla iş birliği yapabileceğini ifade etti.

#2
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Khan, Türkiye’nin kültürel mirasın korunması ile turizmin geliştirilmesi konusunda çok büyük bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çekerken; “Tarihî anıtların turizme kazandırılması, aynı zamanda bunların korunması, bakımı ve yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması çok önemli. Çünkü koruma çalışmaları oldukça maliyetli.” dedi. Malezyalı temsilci, Türkiye’nin tarihi yapıları korurken bunları turistik destinasyonlara dönüştürme çalışmalarının Malezya için büyük örnek teşkil edebileceğinin altını çizdi.

#3
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Türkiye ve Malezya mevcut turizm potansiyelini daha da artırarak geliştirmeyi ve büyüyen küresel “helal turizm” pastasından daha fazla pay almayı hedefliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2025’te turizm gelirini 2024’e göre yüzde 6,8 oranında artırarak 65,23 milyar dolara yükseltti. Müzeler ve arkeolojik alanlar ise 2025’te yaklaşık 65,9 milyon ziyaretçi ağırladı. Malezya Turizm Bakanlığı verilerine göre ise ülke 2025’te 42,2 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarken, bu sayı 2024’te 38 milyon olarak açıklanmıştı. Malezya hükümeti tarafından yapılan Visit Malaysia 2026 kampanyası ile ülkedeki turizmin daha da büyütülmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Malezyalı temsilci Khan ayrıca İstanbul’da yaşadığı aktarma deneyiminin Türkiye’nin Malezya için örnek oluşturabilecek bir başka turizm uygulaması olduğunu belirtti. Rusya’nın Kazan şehrine seyahat ederken İstanbul’da yaklaşık 8 saatlik aktarma yaptığını belirten Khan, THY tarafından kendisine ve meslektaşına bir şehir turu teklif edildiğini söyledi. Khan, “Bizi havalimanından şehre götürdüler. Ardından Boğaz'daki tarihi yapıları görmek için tekne turuna çıkardılar. Her yapının tarihini ve Haliç'in tarihi özelliklerini anlattılar.” derken, program kapsamında yolculara yemek de ikram edildiğini belirtti. Khan, bu deneyimin kendisinde İstanbul'u yeniden ziyaret etme isteği oluşturduğunu belirterek uygulamayı “çok hoş bir teklif” olarak nitelendirdi. Khan, “Seyahati tasarlama biçimleri bize bir ön gösterim sundu. Böylece tekrar gelip İstanbul'da daha uzun süre kalmak ve şehri daha fazla keşfetmek isteyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Malezyalı isim benzer bir uygulamayı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda uzun süre aktarma bekleyen yolcular için yapabileceklerini söyledi.

#5
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğinin sadece Türkiye’den deneyim kazanılmasıyla sınırlı olmadığını, Malezya’nın da özellikle Müslüman dostu turizm alanında Türkiye’ye katkı sunabileceğini ifade eden Malezya İslam Turizm Merkezi Başkanı, “Türkiye'den ders çıkarabiliriz ancak biz de bazı deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Bu iş birliği karşılıklı olabilir.” dedi. Malezya'da 73 otel, 39 seyahat acentesi, 11 spa merkezi ve 390 tur rehberinin de aralarında bulunduğu 500'den fazla işletme ve hizmet sağlayıcısı Müslüman dostu olarak kayıtlı bulunuyor. Khan, Malezya'nın bu alandaki deneyiminin Türkiye'nin gelişmiş turizm altyapısını tamamlayabileceğini söyledi.

#6
Foto - Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Müslüman dostu turizm son yıllarda küresel ölçekte yayılırken, Malezya verilerine göre 2025’te 9,7 milyon Müslüman ziyaretçi ağırlandı. Bu sayının 2030’a kadar 15,2 milyona çıkarılması hedefleniyor. Merkezin tanıma sistemi uluslararası alanda da yaygınlaşıyor. Rusya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Brezilya gibi pazarlarda iş birlikleri geliştiriliyor. Khan, Müslüman dostu standartların özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde önemli olduğunu belirtti. Bu ülkelerde seyahat eden Müslümanların uygun otel, restoran ve diğer hizmetleri bulmakta daha fazla zorlanabildiğini ifade etti. Müslüman olmayan ülkelerde helal belgelendirme kuruluşlarıyla da çalıştıklarını anlatan Khan, bu kuruluşların sunduğu hizmetlere Müslüman Dostu Güvence Tanıma Belgesi'ni de eklediklerini söyledi. Khan, bu sayede otel ve helal restoranların Müslüman gezginlere yönelik hizmetlerini daha görünür hale getirebileceklerini kaydetti.

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Yorumlar

Mehmet tanrıverdi

Sadece oyalarlar,abd höd dedimi vaz geçerler.
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