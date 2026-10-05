Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Malezyalı temsilci Khan ayrıca İstanbul’da yaşadığı aktarma deneyiminin Türkiye’nin Malezya için örnek oluşturabilecek bir başka turizm uygulaması olduğunu belirtti. Rusya’nın Kazan şehrine seyahat ederken İstanbul’da yaklaşık 8 saatlik aktarma yaptığını belirten Khan, THY tarafından kendisine ve meslektaşına bir şehir turu teklif edildiğini söyledi. Khan, “Bizi havalimanından şehre götürdüler. Ardından Boğaz'daki tarihi yapıları görmek için tekne turuna çıkardılar. Her yapının tarihini ve Haliç'in tarihi özelliklerini anlattılar.” derken, program kapsamında yolculara yemek de ikram edildiğini belirtti. Khan, bu deneyimin kendisinde İstanbul'u yeniden ziyaret etme isteği oluşturduğunu belirterek uygulamayı “çok hoş bir teklif” olarak nitelendirdi. Khan, “Seyahati tasarlama biçimleri bize bir ön gösterim sundu. Böylece tekrar gelip İstanbul'da daha uzun süre kalmak ve şehri daha fazla keşfetmek isteyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Malezyalı isim benzer bir uygulamayı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda uzun süre aktarma bekleyen yolcular için yapabileceklerini söyledi.