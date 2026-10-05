Malezya 'Türkiye bu işin ustası' deyip kapımızı çaldı: Büyük anlaşma geliyor bu kez savunma sanayii değil

Müslüman dostu turizm son yıllarda küresel ölçekte yayılırken, Malezya verilerine göre 2025’te 9,7 milyon Müslüman ziyaretçi ağırlandı. Bu sayının 2030’a kadar 15,2 milyona çıkarılması hedefleniyor. Merkezin tanıma sistemi uluslararası alanda da yaygınlaşıyor. Rusya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Brezilya gibi pazarlarda iş birlikleri geliştiriliyor. Khan, Müslüman dostu standartların özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde önemli olduğunu belirtti. Bu ülkelerde seyahat eden Müslümanların uygun otel, restoran ve diğer hizmetleri bulmakta daha fazla zorlanabildiğini ifade etti. Müslüman olmayan ülkelerde helal belgelendirme kuruluşlarıyla da çalıştıklarını anlatan Khan, bu kuruluşların sunduğu hizmetlere Müslüman Dostu Güvence Tanıma Belgesi'ni de eklediklerini söyledi. Khan, bu sayede otel ve helal restoranların Müslüman gezginlere yönelik hizmetlerini daha görünür hale getirebileceklerini kaydetti.