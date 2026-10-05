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Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

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Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

Real Madrid, Vinicius Junior hakkında ortaya atılan komplo teorilerine bir son verebilmek amacıyla DNA testi yaptıracağını duyurdu.

#1
Foto - Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan ve dövmelerinden sahadaki performansına kadar uzanan komplo teorisi büyümeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine başka birinin geçirildiğini öne süren iddiaların ardından Real Madrid harekete geçti. İlk olarak yıldız futbolcunun fiziksel görünümü ve dövmeleri üzerinden ortaya atılan iddialara, bu kez Vinicius'un sahadaki performansı eklendi.

#2
Foto - Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

HERKES AYNI DETAYI PAYLAŞIYOR Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından eski performansından uzaklaştığını savunan bazı kullanıcılar, Brezilyalı futbolcunun maçlarda etkisiz kaldığı pozisyonları peş peşe paylaşmaya başladı. Özellikle rakipleriyle bire bir pozisyonlarda yaşadığı top kayıpları, rakiplerini geçmekte zorlandığı ve hücumda istediği etkiyi oluşturamadığı anlar, komplo teorisini savunanlar tarafından bir "kanıt" olarak gösteriliyor. Geçmişte sürati ve çalımlarıyla rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan Vinicius'un değiştiğini öne sürenler, "Bu eski Vinicius değil" yorumlarında bulunuyor.

#3
Foto - Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

AVUSTRALYA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKARDILAR Tartışmalar, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmaların ardından daha da büyüdü. Vinicius'un bazı pozisyonlarda rakip savunma karşısında etkisiz kaldığı görüntüler sosyal medyada tekrar tekrar yeniden paylaşılırken, teoriyi savunanlar yıldız futbolcunun eski patlayıcılığını ve bire birlerdeki etkinliğinden çok uzak olduğunu ifade etti. Vinicius ise Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği son karşılaşmada penaltıdan golünü attı.

#4
Foto - Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

DÖVMELER TARTIŞMALARI ARTIRDI Komplo teorisinin çıkış noktalarından biri, Vinicius'un Brezilya Milli Takımı kampında çekildiği öne sürülen bir görüntü oldu. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin bacağında Vinicius'un bilinen dövmelerinin bulunmadığını ileri sürerek görüntüyü Real Madrid formasıyla çekilen eski fotoğraflarla karşılaştırdı.

#5
Foto - Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

VINICIUS ÖLDÜ MÜ? Ardından ortaya atılan iddia çok daha farklı bir boyuta taşındı. Vinicius'un 2026 Dünya Kupası'nın ardından geçirdiği çene harmonizasyonu ameliyatı sırasında öldüğünü ve reklam, imaj ve Real Madrid'deki sözleşmesinden doğan anlaşmalarının devam ettirilmesi amacıyla yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin geçirildiği aktarıldı.

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