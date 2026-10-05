Öldüğü iddia edilmişti: Real Madrid'in hamlesi şaşırttı!

HERKES AYNI DETAYI PAYLAŞIYOR Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından eski performansından uzaklaştığını savunan bazı kullanıcılar, Brezilyalı futbolcunun maçlarda etkisiz kaldığı pozisyonları peş peşe paylaşmaya başladı. Özellikle rakipleriyle bire bir pozisyonlarda yaşadığı top kayıpları, rakiplerini geçmekte zorlandığı ve hücumda istediği etkiyi oluşturamadığı anlar, komplo teorisini savunanlar tarafından bir "kanıt" olarak gösteriliyor. Geçmişte sürati ve çalımlarıyla rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan Vinicius'un değiştiğini öne sürenler, "Bu eski Vinicius değil" yorumlarında bulunuyor.