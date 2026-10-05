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Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny!

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Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny!

Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin Rangers'a satılması bekleniyordu: Kaldı... Kanatta yedek kalacağı konuşuluyordu: İlk tercih oldu...

#1
Foto - Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny!

Beşiktaş'ta bu sezon en ilginç olayları yaşayan isim Vaclav Cerny oldu... 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Rangers'a satılacağı konuşuluyordu. Ancak kadroda kaldı. Yönetimin, sağ kanada yıldız bir isim getirdikten sonra Cerny'nin yedek kulübesine çekileceği de iddia edildi.

#2
Foto - Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny!

Kartal bu bölge için Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiraladı. 22 yaşındaki genç futbolcu şu anda Vaclav Cerny'nin yedeği konumunda... Teknik Direktör Italiano, Çekyalı oyuncuya güvendi. Cerny 13 resmi karşılaşmada 911 dakika forma giydi. 4 gol ve 1 asist üretti.

#3
Foto - Kritik karar çıkacak mı? Ne söylendiyse tersi oldu: Vaclav Cerny!

Beşiktaş, Cerny'yi 2025 yaz transfer döneminde Wolfsburg'dan almıştı. 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 28 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Ancak kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut (çift taraflı). 1.82 boyundaki futbolcu yeni sezona iyi bir giriş yaptı.

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