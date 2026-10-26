Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı
Kayıtlara göre şimdiye kadar fon olayında 25 isim 10.3 milyar lira iade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayıtlara göre şimdiye kadar fon olayında 25 isim 10.3 milyar lira iade etti.
Soruşturma kapsamında malvarlıklarına tedbir konan Astor Enerji AŞ'nin sahipleri Enver Geçgel ve Feridun Geçgel, elde ettikleri 5 milyar lira kazancı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na iade etti.
Bu iade üzerine başsavcılık, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi.
Gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de haksız kazancı iade edenler arasına girdi.
Çevik'in 500 milyon lira para iadesi yaptığı öğrenildi. Kayıtlara göre şimdiye kadar 25 isim 10.3 milyar lira iade etti.
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