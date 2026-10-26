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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

Kayıtlara göre şimdiye kadar fon olayında 25 isim 10.3 milyar lira iade etti.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

Soruşturma kapsamında malvarlıklarına tedbir konan Astor Enerji AŞ'nin sahipleri Enver Geçgel ve Feridun Geçgel, elde ettikleri 5 milyar lira kazancı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na iade etti.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

Bu iade üzerine başsavcılık, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi.

#3
Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

Gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de haksız kazancı iade edenler arasına girdi.

#4
Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

Çevik'in 500 milyon lira para iadesi yaptığı öğrenildi. Kayıtlara göre şimdiye kadar 25 isim 10.3 milyar lira iade etti.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Rakam 10.3 milyar liraya çıktı

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Yorumlar

Vay vay

10 milyar mi..yüzde biri ediyor mu..malı yurt dışına götürenler ne olacak

Okur

50 milyar ödeme yapıldı deniyor nereden geldi bu para
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