Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Saldırının gerçekleştirildiği yöntemin belirlendiğini ve gerekli acil güvenlik önlemlerinin alındığını açıklayan şirket, teknik ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşmadı. Öte yandan Capcom ID hizmetlerinin kullanılmaya devam ettiği ve oyuncuların oyunlara erişiminde herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi. Capcom, sızdırılan kişisel bilgilerin dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarında kullanılabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı. Şirket, özellikle Capcom veya bağlantılı hizmetlerden gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kullanıcılara şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları ve bilinmeyen ekleri açmamaları tavsiye edildi. Capcom, olaydan etkilenen kişilerle iletişime geçileceğini ve kullanıcıların başvuruları için bölgesel destek kanallarının oluşturulduğunu açıkladı.