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Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

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Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Dünyaca ünlü oyun devi Capcom, siber saldırı sonucu dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 kullanıcı hesabına ait bilgilerin sızdırıldığını açıkladı. Saldırıda e-posta adresleri ve IP bilgileri ele geçirilirken, 196 hesabın şifresi izinsiz değiştirildi, 43 kullanıcının ise adres ve alışveriş geçmişine erişildi. Kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini belirten şirket, kullanıcıları sahte e-postalara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

#1
Foto - Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Dünyaca ünlü Japon oyun şirketi Capcom, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 Capcom ID hesabına ait bilgiler açığa çıktı. Saldırıda kullanıcıların e-posta adresleri, hesap bilgileri ve IP adresleri ele geçirilirken, 196 hesabın şifresinin izinsiz değiştirildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Capcom, kullanıcı hesaplarını hedef alan siber saldırının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıklamasına göre, saldırı sonucunda dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 Capcom ID hesabına ait çeşitli bilgiler sızdırıldı. Ele geçirilen veriler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, hesap oluşturma tarihleri, son giriş zamanları, giriş sayıları ve son bağlantıda kullanılan IP adresleri bulunuyor. Bazı hesaplarda ise doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve takma ad bilgilerinin de açığa çıktığı belirtildi.

#3
Foto - Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Siber saldırının yalnızca kişisel bilgilerin sızdırılmasıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Capcom, saldırganların 196 kullanıcı hesabının giriş şifresini yetkisiz şekilde değiştirdiğini duyurdu. Şirket, söz konusu hesapların şifrelerini sıfırlayarak güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde kredi kartı bilgilerinin saldırıdan etkilenmediği bildirildi. Şifresi değiştirilen 196 hesaptan 43'ü üzerinden Capcom'un Japonya'da faaliyet gösteren çevrim içi mağazası e-Capcom'a erişildiği tespit edildi. Bu hesaplarda kullanıcıların ad, telefon numarası, posta kodu, adres, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra alışveriş geçmişleri de açığa çıktı.

#4
Foto - Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Ayrıca müşteri hizmetleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin kayıtları ve hesaplarda kayıtlı adres defteri bilgilerinin de saldırganların erişimine açık hale geldiği belirlendi. Capcom, söz konusu ek veri sızıntısının Japonya'daki 43 hesapla sınırlı olduğunu açıkladı. Şirket, etkilenen kullanıcıların ayrı ayrı bilgilendirileceğini duyurdu. Capcom, sistemlerindeki şüpheli hareketleri 19 Ekim'de fark ederek yetkisiz erişimi engellemeye yönelik çalışmalara başladı. 20 Ekim'de şirket bünyesinde olay müdahale merkezi oluşturulurken, 21 Ekim'de Osaka polisi ve Japonya'nın kişisel verileri koruma kurumuna bilgi verildi.

#5
Foto - Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı

Saldırının gerçekleştirildiği yöntemin belirlendiğini ve gerekli acil güvenlik önlemlerinin alındığını açıklayan şirket, teknik ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşmadı. Öte yandan Capcom ID hizmetlerinin kullanılmaya devam ettiği ve oyuncuların oyunlara erişiminde herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi. Capcom, sızdırılan kişisel bilgilerin dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarında kullanılabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı. Şirket, özellikle Capcom veya bağlantılı hizmetlerden gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kullanıcılara şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları ve bilinmeyen ekleri açmamaları tavsiye edildi. Capcom, olaydan etkilenen kişilerle iletişime geçileceğini ve kullanıcıların başvuruları için bölgesel destek kanallarının oluşturulduğunu açıkladı.

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