Milyonlarca kişiye çok ama çok kötü haber! Bütün verileri çalındı
Dünyaca ünlü oyun devi Capcom, siber saldırı sonucu dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 kullanıcı hesabına ait bilgilerin sızdırıldığını açıkladı. Saldırıda e-posta adresleri ve IP bilgileri ele geçirilirken, 196 hesabın şifresi izinsiz değiştirildi, 43 kullanıcının ise adres ve alışveriş geçmişine erişildi. Kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini belirten şirket, kullanıcıları sahte e-postalara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.