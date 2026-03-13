Türkiye'yi oyalıyorlardı! Ankara'nın BYD ile ilgili kararı belli oldu

Küresel ana sanayi markaları, geniş yan sanayi ağı, yaklaşık 41 milyar dolarlık ihracat hacmi ve yüksek istihdam kapasitesiyle sektörün stratejik önem taşıdığını belirten Kacır, Türkiye’nin üretim ve ihracatta daha rekabetçi hâle gelmesinin öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Elektrikli araç dönüşümüne de dikkat çeken Kacır “İçten yanmalı araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da ülkemizin dünyanın önde gelen üretim üslerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor” dedi.