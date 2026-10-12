Mısırlı isimden flaş Türkiye çıkışı: Türbülansta değiller, bırakınlar onlar konuşsun

"Bırakın turistler konuşsun, siz (hükümetler) değil. Yalnızca onların deneyimlerini gösterin ve bu deneyimlerin başkalarıyla paylaşılmasını sağlayın. Bizim yaptığımız buydu ve doğru yaklaşımın da bu olduğunu düşünüyorum. Ancak çıkıp 'Mısır güvenlidir' ya da 'X, Y veya Z ülkesi güvenlidir' şeklinde reklamlar yayımlamaya başlarsak bunun bir anlamı olmaz. Özellikle bu mesajlar hükümetten geldiğinde insanlar bunları hükümetin kendi tanıtımını yapması olarak değerlendirebilir. Bence en doğru yaklaşım, turistlerin deneyimlerini kendi ülkelerinden insanlarla, yani kendi vatandaşlarıyla ve aynı zamanda dünyanın geri kalanıyla paylaşmalarına olanak tanımaktır."