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Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

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Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulacak F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinde bilinmezlik devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Kanada'nın savaş uçağı filosunu yenileme planında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan iddialara göre Kanada, daha önce gündeme gelen alternatiflerin ardından F-35 savaş uçağı tedarikine yeniden ağırlık verebilir. Bu kapsamda yaklaşık 45 adet F-35 savaş uçağı alınabileceği öne sürüldü.

#2
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Kanada, 2023 yılında ABD ile 88 adet F-35A satın alınmasını öngören yaklaşık 19 milyar Kanada doları değerindeki anlaşmayı tamamlamıştı. İlk uçakların 2026'da teslim edilmesi planlanmıştı.

#3
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Ancak Ottawa'nın Washington ile yaşadığı siyasi ve ticari gerilimlerin ardından F-35 savaş uçağı programı yeniden incelemeye alındı. Kanada Savunma Bakanı David McGuinty de Nisan 2026'da F-35 savaş uçağı alım planının hâlâ gözden geçirildiğini ve yabancı alternatiflerin de değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

#4
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Kanada'nın değerlendirmesinde en fazla dikkat çeken alternatiflerden biri İsveç'in Gripen savaş uçağı oldu. Mayıs ayında Kanada'nın yaklaşık 30 F-35 savaş uçağı ile yaklaşık 60 Gripen'den oluşan karma bir filo seçeneğini değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak bu rakamlar Kanada hükümeti tarafından doğrulanmadı. Yeni 45 adetlik iddianın doğru olması halinde ise Kanada'nın F-35 savaş uçağı programında daha farklı bir denge kurabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 savaş uçağı, düşük görünürlük özelliği, gelişmiş sensörleri ve ağ merkezli harp kabiliyetiyle beşinci nesil savaş uçakları arasında öne çıkıyor. Kanada açısından F-35 savaş uçağı yalnızca yeni bir savaş uçağı tedariki anlamına gelmiyor. Kanada Hava Kuvvetleri'nin ABD ile yürüttüğü NORAD kapsamındaki hava savunma faaliyetleri açısından da F-35 savaş uçağı önemli bir unsur olarak görülüyor.

#6
Foto - Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Ottawa'nın önündeki temel seçeneklerden biri, mevcut F-35 savaş uçağı programını büyük ölçüde sürdürmek; diğer seçenek ise F-35 ile Avrupa merkezli savaş uçaklarından oluşan karma bir filo oluşturmak. Bu nedenle ABD basınında ortaya atılan 45 adet F-35 savaş uçağı iddiası, Kanada'nın uzun süredir devam eden savaş uçağı tartışmasını yeniden hareketlendirebilir. Şimdilik 45 adet F-35 savaş uçağı için resmi bir satın alma kararı bulunmadığından, rakamı kesinleşmiş anlaşma gibi vermemek gerekiyor. KAYNAK: STAR

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