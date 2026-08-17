Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar

Kanada'nın değerlendirmesinde en fazla dikkat çeken alternatiflerden biri İsveç'in Gripen savaş uçağı oldu. Mayıs ayında Kanada'nın yaklaşık 30 F-35 savaş uçağı ile yaklaşık 60 Gripen'den oluşan karma bir filo seçeneğini değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak bu rakamlar Kanada hükümeti tarafından doğrulanmadı. Yeni 45 adetlik iddianın doğru olması halinde ise Kanada'nın F-35 savaş uçağı programında daha farklı bir denge kurabileceği değerlendiriliyor.