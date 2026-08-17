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Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı

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Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı

CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılan ve İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Özgür Çelik hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın detayları henüz netleşmezken, Çelik hakkındaki incelemeyi doğruladı. Kısa süre önce büyük bir grupla parti değiştiren Çelik'in avukatlarının konuyu netleştirmek için hukuki girişim başlattığı öğrenildi.

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Foto - Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı. Çelik ise yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma bulunduğunu doğruladı ancak hangi nedenle soruşturulduğunu bilmediğini söyledi.

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Foto - Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı

Özgür Çelik, 28 Temmuz'da CHP İstanbul İl yönetiminin büyük bölümüyle birlikte CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçti. 40 kişilik İstanbul İl Yönetimi'nden 39 yönetici ve 39 ilçe başkanından 36'sının da Çelik'le birlikte CHP'den ayrıldığı bildirilmişti. Çelik 31 Temmuz'da ise YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul kurucu il başkanı olarak görevlendirildi ve İstanbul teşkilatının kuruluş çalışmalarını yürütmesi istendi.

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Foto - Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı

Çelik'in adı son günlerde başka bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Şile Belediyesi soruşturması kapsamında, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Çelik hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrıldığı bildirildi. Savcılık, Çelik hakkındaki rüşvet iddiasının Şile Belediyesi soruşturmasıyla hukuki ve fiili bağlantısının bulunmadığını değerlendirmişti.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Fırtınalı Denizde Saf Değiştirmek: Özgür Çelik Soruşturması ve Türk Siyasetinin Değişmez YasalarıTürk siyaseti, ittifakların, ayrılıkların ve ani yön değiştirmelerin merkezinde yer alan, dünyanın en dinamik ve aynı zamanda en amansız arenalarından biridir. Bu arenada atılan her adımın, alınan her radikal kararın bir bedeli ve siyasi faturası olur. Son günlerde kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen bir gelişme, bu faturanın ne kadar hızlı kesilebileceğinin en somut belgesi niteliğindedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılan ve hareketin amiral gemisi olan İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Özgür Çelik hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma başlatılması, sıradan bir adli vakadan çok daha derin bir anlama sahiptir.Bu gelişmeyi doğru okumak için öncelikle zamanlamaya ve aktörlerin ağırlığına bakmak gerekir. Özgür Çelik, sıradan bir partili değil; İstanbul gibi devasa bir metropolde örgütü arkasından sürükleyebilen, büyük bir kitlesel gücü bir gecede başka bir partinin çatısı altına taşıyabilen stratejik bir figürdür. İşte tam da bu yüzden, istifasının ve yeni görevine başlamasının hemen ardından "Terör ve Örgütlü Suçlar" gibi en üst perdeden bir büro tarafından incelenmeye alınması, Türk siyasetinin arka odalarındaki güç savaşlarının adliye koridorlarına yansımasıdır. Siyaset bilimi literatüründe bu durum, güç odaklarının yeni kurulan dengelere karşı kendi savunma mekanizmalarını ve reflekslerini harekete geçirmesi olarak tanımlanır.Burada verilmek istenen mesajın muhatabı sadece Özgür Çelik’in şahsı değildir. Soruşturma, onunla birlikte saf değiştiren geniş kitlelere, eski mahallede kalıp kalmama konusunda tereddüt yaşayan diğer siyasi aktörlere ve en önemlisi rüzgarı arkasına aldığını düşünen Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti genel merkezine yöneliktir. Devlet bürokrasisi ve hukuki mekanizmalar, siyasetin çok hızlı akışkan hale geldiği dönemlerde adeta bir "dengeleyici" veya "frenleyici" unsura dönüşebilir. Çelik’in avukatlarının hukuki girişimlerde bulunarak konuyu netleştirmeye çalışması olağan bir savunma refleksidir; ancak bu hamlenin siyasi psikolojide yarattığı sarsıntı çoktan dalga dalga yayılmaya başlamıştır.Sonuç olarak bu olay, Özgür Özel ve kurmaylarının önüne daha yolun en başında konulmuş en büyük barajdır. Yeni Parti, CHP'den koparak yepyeni ve temiz bir sayfa açtığını ilan ederken, kendisini bir anda eski Türkiye’nin en tanıdık, en sert ve en köklü reflexleriyle karşı karşıya bulmuştur. Siyasette saf değiştirmek sadece ceket yakasındaki rozeti değiştirmekten ibaret değildir; bazen tüm geçmişinizi, bagajınızı ve geleceğinizi bir adliye koridorunun terazisine bırakmayı göze almaktır. Bu soruşturmanın seyri, sadece Özgür Çelik’in siyasi kariyerini belirlemeyecek; aynı zamanda Yeni Parti’nin bu fırtınalı denizde ne kadar süre su üstünde kalabileceğini de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecektir.

Yani

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