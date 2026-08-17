Özgür Özel’e büyük şok! Feleğini şaşırtacak karar çıktı
CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılan ve İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Özgür Çelik hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın detayları henüz netleşmezken, Çelik hakkındaki incelemeyi doğruladı. Kısa süre önce büyük bir grupla parti değiştiren Çelik'in avukatlarının konuyu netleştirmek için hukuki girişim başlattığı öğrenildi.