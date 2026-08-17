Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. 2010'da terfi ettirilmedi ve görev süresi 1 yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti. Mesleğinden ayrılmasının ardından CHP’ye katılmış ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014'te kurucu ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle CHP'den istifa etti. 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi'nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015'te partiden istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Ertürk, 2019'da TBMM Grubunda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.