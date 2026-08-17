Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı
Geçmişteki vesayetçi açıklamaları, TSK içerisindeki karanlık odaklara yönelik absürt savunmaları ve her fırsatta milli iradeyi hedef alan provokatif çıkışlarıyla adından sürekli söz ettiren emekli amiral Türker Ertürk hakkında yargı düğmeye bastı. Daha önceki skandal sözleri ve provokatif tahlilleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Ertürk'ün, sosyal medya hesabından paylaştığı son video içeriklerindeki skandal ifadeler bardağı taşırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, milli huzuru ve kamu düzenini hiçe sayan hadsiz sözler üzerine reşen soruşturma başlattı.