  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dönemde sırt ağrılarından şikayetçiydi! Ünlü oyuncu, 36 yaşında hayatını kaybetti Otomotivde asıl büyük beklenti 2027’de! 7 ayda iki farklı tablo Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı Şov devam ediyor... 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti Füzeyle vurduğu ülkeden giriş izni istedi! İran’dan komik talep Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı Devlet Bahçeli’den kritik “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Buna kesinlikle imkân tanımayacağız
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

Geçmişteki vesayetçi açıklamaları, TSK içerisindeki karanlık odaklara yönelik absürt savunmaları ve her fırsatta milli iradeyi hedef alan provokatif çıkışlarıyla adından sürekli söz ettiren emekli amiral Türker Ertürk hakkında yargı düğmeye bastı. Daha önceki skandal sözleri ve provokatif tahlilleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Ertürk'ün, sosyal medya hesabından paylaştığı son video içeriklerindeki skandal ifadeler bardağı taşırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, milli huzuru ve kamu düzenini hiçe sayan hadsiz sözler üzerine reşen soruşturma başlattı.

1
#1
Foto - Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine yönelik mesnetsiz saldırıları, görev yaptığı dönemdeki tartışmalı tavırları ve ardı arkası kesilmeyen istifalarıyla gündemden düşmeyen Türker Ertürk, son dönemde sosyal medya üzerinden yumurtladığı herzelerle tepki çekmişti.

#2
Foto - Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

Siyasi kariyerinde oradan oraya savrulan, kurucusu olduğu partilerden dahi kısa sürede istifa eden Ertürk'ün, devletin kurumlarını ve meşru yönetimini hedef alan provokatif çizgisi kamuoyunda büyük bir öfkeyle karşılanıyordu.

#3
Foto - Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı. 1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

#4
Foto - Skandal açıklamalara soruşturma! Cuntacı zihniyetin sözcüsü amiral Türker Ertürk’e yargı tokadı

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. 2010'da terfi ettirilmedi ve görev süresi 1 yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti. Mesleğinden ayrılmasının ardından CHP’ye katılmış ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014'te kurucu ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle CHP'den istifa etti. 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi'nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015'te partiden istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Ertürk, 2019'da TBMM Grubunda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞEREFLİ TS

Saygıdeger paşam ne demiş onunda yazsaydiniz bari
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği
Gündem

ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında "şüpheli" para trafiği deşifre edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporun..
Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!
Teknoloji

Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!

Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrıları yapan İrbak platformuna ait bir görselde, aralarında Waze..
Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz
Dünya

Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz

PKK'nın Suriye ayağı PYD-SDG’nin Ayn-el Arab Sorumlusu Mahmut Berhudan, “Birkaç gün içinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim ya..
Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu
Gündem

Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan..
Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! "Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz"
Dünya

Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karedeki sert ifade..
Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir
Gündem

Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mısır ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23