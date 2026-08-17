20 senede en az 10 kocasını öldürdü! “Kara Dul” idam edilecek

İran'da "Kara Dul" lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edildi. En az 10 kocasını öldürdüğü belirlenen kadının cinayetleri, son eşinin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktı. Akbari'nin yaklaşık 20 yıla yayılan bir süreçte kaç eşi ya da partnerinin hayatını kaybettiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak yetkililer, kurban sayısının 12 ve üzerinde olabileceğini belirtirken, birlikte olduğu erkeklerden yalnızca birinin hayatta kaldığına inanılıyor. İddialara göre kadın, kurbanlarının çoğunu endüstriyel alkol, sakinleştiriciler ve çeşitli ilaçlar kullanarak öldürdü. Yetkililer, cinayetlerin arkasındaki temel nedenin maddi çıkar olduğunu, Akbari'nin kurbanlarından altın, nakit para ve çeyiz kapsamında verilen diğer varlıkları aldığını ifade ediyor.