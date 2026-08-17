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Ekonomi
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Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Rusya'da savaş nedeniyle ülkeye akın eden Türk markaları peş peşe ülkeden çıkmaya başladı. Ülkede havlu atan markalar belli oldu.

#1
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Ekonomim'de yer alan habere göre, Batılı markaların Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 sonrasında bıraktığı boşluğu doldurmak için Rusya’ya yönelen Türk perakendecilerin bir bölümünde hesap tutmadı. Savaşın başladığı dönemde ülkede 32 Türk markası 655 mağazayla faaliyet gösterirken bu sayı düşüşe geçti. Rusya basınına göre 2026’da Madame Coco, Chakra, NetWork, OXXO, Beymen Club, Karaca Home ve Les Benjamins pazardan çıktı ya da tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mudo’nun çıkışı 2025’te tamamlanırken Ipekyol ve Twist, bir yıllık Rusya macerasının ardından 2023’te mağazalarını kapattı. Böylece son dört yılda fiziksel perakendeden çekilen veya çekilme kararı alan Türk markalarının sayısı en az 10’a ulaştı.

#2
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Rusya merkezli NF Group’un 2026’nın ilk yarısına ilişkin araştırmasında mağaza sayısını azaltan, fiziksel perakendeden çıkan veya ciddi finansal sorun yaşayan 39 marka belirlendi; bunların yüzde 15’ini Türk markaları oluşturdu. Listede Karaca Home, Les Benjamins, OXXO, Beymen Club, NetWork ve Madame Coco yer aldı. Artan işletme giderleri ve vergi yükü, zayıflayan tüketici talebi, AVM trafiğindeki düşüş, yüksek kira ve finansman maliyetleri, düşük marka bilinirliği ve pazaryerlerinin yükselişi geri çekilmeyi hızlandırdı. Focus Technologies verilerine göre 2026’nın ilk yarısında Rusya’da AVM trafiği yüzde 2, giyim ve ayakkabı mağazalarının ziyaretçi sayısı yüzde 5 geriledi.

#3
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Şubat 2023’te Rusya pazarına girerek kısa sürede 29 mağazaya ulaşan Madame Coco, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Kapanışların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor. Markanın maliyetleri azaltmak amacıyla bazı AVM yönetimleriyle yürüttüğü kira indirimi görüşmelerinin büyük bölümünden sonuç çıkmadı. Madame Coco, 2025 başında 20 yeni mağaza açmayı planlarken yaklaşık bir buçuk yıl içinde çıkış noktasına geldi. Kararda düşen trafik ve talep nedeniyle kira ve kredi yükünün karşılanamaması etkili oldu.

#4
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Chakra, Moskova’daki Aviapark ve Afimall alışveriş merkezlerindeki iki mağazasını kapattı. Kalan noktaların da sonbahara kadar kapanmasıyla şirketin Rusya’daki fiziksel faaliyeti sona erecek. Uzmanlara göre orta segment Türk ev ve yaşam markalarının yüksek kiralı büyük AVM’lere ve güçlü ziyaretçi trafiğine dayanan iş modeli, trafik gerilediğinde sürdürülebilirliğini kaybediyor.

#5
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Fiba Retail Group, Rusya operasyonlarını Marka Rus şirketi üzerinden yürütüyor ve daha önce ülkede GAP ile Marks & Spencer’ı işletiyordu. Bu markaların Şubat 2022’den sonra Rusya faaliyetlerini durdurmasının ardından boşalan mağazalara NetWork, Mudo, OXXO ve Beymen Club taşındı. Dört yıl sonra Mudo tamamen çıkarken NetWork, OXXO ve Beymen Club’ın kalan tüm mağazalarının 2026’da kapatılmasına karar verildi.

#6
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Kommersant’ın Marka Rus’un 2025 mali tablolarına dayandırdığı habere göre şirket o yıl 10 mağazayı kapattı ve geriye 20 mağaza kaldı. Raporda 2026’da zarar eden NetWork, Beymen Club ve OXXO mağazalarının tamamının kapatılacağı belirtildi. Marka Rus’un geliri 2025’te yüzde 26 artarak 2,36 milyar rubleye yükselmesine karşın net zararı yüzde 22 büyüyerek 716,3 milyon rubleye ulaştı. Satış artışı mağaza operasyonlarındaki zararı durdurmaya yetmedi.

#7
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Rus danışmanlık şirketi Nikoliers, 2026’nın ilk çeyreğinde Rusya pazarından çıkan uluslararası markalar arasında Karaca Home ve Les Benjamins’i de gösterdi. Böylece iki marka, 2022 sonrası oluşan perakende ortamında Rusya’da kalıcı olamayan Türk oyuncular arasına katıldı. Uzmanlar, giyim sektöründe pazaryerleri ve düşük fiyatlı Çin menşeli ürünlerle rekabetin giderek ağırlaştığına dikkat çekti.

#8
Foto - Rusya'ya Türkiye şoku: İşler çığırından çıktı, peş peşe çekildiler

Çıkış dalgasının ilk işaretleri 2023’te görüldü. Ipekyol ve Twist, Batılı markaların ayrılmasının ardından 2022 sonbaharında Moskova’daki Afimall City’de mağaza açtı. Ancak iki markanın tek olan mağazaları, yaklaşık bir yıllık faaliyetin ardından Kasım 2023’te kapandı.

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