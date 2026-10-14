  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular Yüksek darbelere koruma kalkanı: İHA ve SİHA’lara yerli zırh Demokratların planı ifşa oldu! Donald Trump şimdi hapı yuttu Artık her yerde rastlıyoruz: Artan asimetrik gülüşlerin sebebi ve çözümü ne? Tepki topladı: 32 dakika sahada kaldı ve sıfır çekti! Leroy Sane'nin Barcelona maçında verdiği görüntü... Sessizliğini bozan taraftar şaşkın: Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Antrenmanda neden yok? Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak Fulya Öztürk Azerbaycan konusunda sessizliğini bozdu
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, ekim ayının sonunda altın ve gümüş fiyatlarının hangi seviyelerde olabileceğine ilişkin tahminlerini açıkladı. Ons altında 4.100-4.200 dolar, gümüşte ise 58-60 dolar bandını öngören Ergezen, yükselen petrol fiyatları, küresel faiz baskısı ve savaşın seyrinin piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti. ABD’den gelecek enflasyon verilerinin de değerli metallerde sert fiyat hareketlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

#1
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Altın fiyatları ile ilgili açıklama yapan Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, Yükselen petrol fiyatları, faizler ve savaşın seyrinin emtia piyasalarında belirleyici olacağını belirten Ergezen, ABD enflasyon verilerinin de fiyat hareketlerini etkileyebileceğine dikkat çekerek kritik rakamları paylaştı. Peki altın Ekim ayı sonunda ne kadar olacak? İşte o detaylar..

#2
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

TGRT’ye konuşan Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda deprem etkisi oluşturabileceği belirterek yatırımcılara gözdağı verdi. Altın alıp satacak yatırımcılar için kritik açıklama geldi. Küresel piyasalarda savaşın seyri, yükselen petrol fiyatları ve faiz baskısı altın ve gümüş fiyatlarını etkilediğini belirtti.

#3
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Ergezen, ons altın ve gümüşte ekim ayı sonu için beklediği fiyat aralıklarını açıkladı ve piyasalarda belirleyici olacak gelişmelere işaret etti.

#4
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

TAHVİL FAİZLERİ SON 17 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE: Ekim ayının ilk yarısında emtia piyasalarında yaşanan hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

#5
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Zafer Ergezen: Aslında piyasalarda yaşanan en büyük endişe, şu anda petrol fiyatlarının yüksek olması ve savaşın devam etmesi. Petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle enflasyon endişeleri de yüksek seyrediyor. Bununla beraber tahvil faizlerinin yüksek seyrettiğini görüyoruz. ABD'de tahvil faizleri son 17 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bununla beraber Avrupa'da Almanya ve Fransa'da da tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Tüm dünyada tahvil faizleri yükseliyor. Bu ne demektir? Tüm dünyada borçlanmanın maliyeti artıyor. Borçlanmanın maliyetinin artması demek, doğal olarak kredilerin azalması veya kredi geri ödemeleri için duyulan nakit ihtiyacının artması demek. Bu da birçok varlık fiyatında satışlara yol açıyor.

#6
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

YATIRIMLARIN MALİYETİ ARTIYOR: Bir diğer konu da yatırımların maliyetinin artması. Yatırım maliyetleri arttığı için birçok şirket yatırımlarını azaltma yoluna gidiyor. Bundan dolayı küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Küresel büyümede yavaşlama endişeleri arttığı için emtia talebinin de azalması bekleniyor. Genel tablo bu şekilde. Kısaca, endüstriyel metallere olan talep azalıyor. Altın, gümüş gibi kıymetli metallerde de satış baskısının olduğunu görüyoruz. Çünkü faizler yüksek seyrediyor. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıktı. Burası çok kritik. Uzun zamandan beri bu seviyeleri hiç görmemiştik. Şimdi bu seviyelerin üzerindeyiz. Bu da genel anlamda tüm varlık fiyatlarını baskılayan diğer bir unsur.

#7
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

BUGÜN ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR: Ekim ayının kalan bölümünde altın ve emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek en önemli gelişme sizce ne olacak? Zafer Ergezen: Şu anda, dediğim gibi, piyasanın gözü aslında petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin olması, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında da sert hareketlerin görülmesine yol açacaktır. Şu anda en kritik noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz.

#8
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

Kısa vadede bakacak olursak bugün, 14 Ekim'de, ABD tarafından enflasyon verileri gelecek. Bu önemli çünkü enflasyonun beklentilerin üzerinde olması durumunda faiz artışı tahminleri artacaktır. Bu, genel olarak varlık fiyatlarında baskıya yol açabilir. Tam tersi, beklentilerin altında gelecek bir veri ise alımların gelmesine yol açabilir. Kısa vadede bunun etkili olacağını söyleyebiliriz. Bugün aslında piyasalar için önemli günlerden bir tanesi. ABD'de son açıklanan istihdam verileri beklentilerin altındaydı. Bu, faiz artışı tahminlerini bir miktar azalttı. Bugün gelecek veri de bunu pekiştirebilir veya tam tersi, yeniden endişelerin artmasına yol açabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir gündeyiz.

#9
Foto - Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

KASIM AYINA KADAR BİR DEĞİŞİKLİK YOK: Ons ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralığını bekliyorsunuz? Yatırımcıların özellikle hangi seviyelerde temkinli olması gerekir? Zafer Ergezen: Altın ve gümüş fiyatları için özellikle şuna dikkat etmek lazım: Savaş ne olacak, ne tarafa doğru gidecek? Ancak şurası da bir gerçek: Kasım ayına kadar herhangi bir gelişme beklenmiyor açıkçası. Zaten ABD Başkanı Trump da buna işaret etti. O zaman bu ne demektir? Bu, bir miktar daha baskının olduğu bir piyasayı bize gösterecek. Açık konuşmak gerekirse ben altın tarafında 4.150-4.100 dolar aralığının görülebileceğini düşünüyorum. Ay sonunda bu seviyelerde olabiliriz. Belki bir miktar daha geniş aralık verebiliriz. Yani baktığımız zaman, 4.100-4.200 dolar aralığında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Görüntü de bunu gösteriyor. Gümüş tarafına bakacak olursak, ekim ayı sonunda 58-60 dolar bandı arasında bir yerde olacağımızı düşünüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
Yağ yakan hibiskus şerbeti! İşte Yağları cayır cayır yakan en güçlü diyet içeceği
Kadın - Aile

Yağ yakan hibiskus şerbeti! İşte Yağları cayır cayır yakan en güçlü diyet içeceği

Yağ yakan hibiskus şerbeti vücuttaki yağları bir ilaç gibi etkisiz hale getiriyor. Yağların sona ermesi için ne gerektiğini adım adım anlatt..
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!
Gündem

Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

Sol yanlısı, kemalist ve iktidar karşıtı muhalif isimleri bünyesinde toplayarak CHP zihniyetinin arka bahçesine dönüşen Düşünbil Dergisi, AK..
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmalarının gölgesinde ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderip..
Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu
Gündem

Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu

Suriyeli göçmenler Türkiye’den arazi alırken itiraz eden, başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere ülkemize Müslüman ülkelerden sermaye ge..
Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!
Dünya

Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'yi Husilere karşı oluşturulacak koalisyona davet edip e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23