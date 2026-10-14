Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir
Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, ekim ayının sonunda altın ve gümüş fiyatlarının hangi seviyelerde olabileceğine ilişkin tahminlerini açıkladı. Ons altında 4.100-4.200 dolar, gümüşte ise 58-60 dolar bandını öngören Ergezen, yükselen petrol fiyatları, küresel faiz baskısı ve savaşın seyrinin piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti. ABD’den gelecek enflasyon verilerinin de değerli metallerde sert fiyat hareketlerine yol açabileceğine dikkat çekti.