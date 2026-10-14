Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verip uyardı: Rüzgar tersine dönebilir

KASIM AYINA KADAR BİR DEĞİŞİKLİK YOK: Ons ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralığını bekliyorsunuz? Yatırımcıların özellikle hangi seviyelerde temkinli olması gerekir? Zafer Ergezen: Altın ve gümüş fiyatları için özellikle şuna dikkat etmek lazım: Savaş ne olacak, ne tarafa doğru gidecek? Ancak şurası da bir gerçek: Kasım ayına kadar herhangi bir gelişme beklenmiyor açıkçası. Zaten ABD Başkanı Trump da buna işaret etti. O zaman bu ne demektir? Bu, bir miktar daha baskının olduğu bir piyasayı bize gösterecek. Açık konuşmak gerekirse ben altın tarafında 4.150-4.100 dolar aralığının görülebileceğini düşünüyorum. Ay sonunda bu seviyelerde olabiliriz. Belki bir miktar daha geniş aralık verebiliriz. Yani baktığımız zaman, 4.100-4.200 dolar aralığında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Görüntü de bunu gösteriyor. Gümüş tarafına bakacak olursak, ekim ayı sonunda 58-60 dolar bandı arasında bir yerde olacağımızı düşünüyorum.