'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi
Pakistan savaşı sırasında Türkiye'ye bazı eski komutanlar aracılığıyla akılalmaz şekilde tehditler savuran Hindistan kritik füzeyi ateşledi.
Test kapsamında füze, tek bir platformdan bırakılan birden fazla savaş başlığını farklı hedeflere yönlendirme kabiliyetini başarıyla doğruladı. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre test, 8 Mayıs 2026 tarihinde Odisha kıyısındaki Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirildi.
MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) teknolojisi, tek bir balistik füzenin birden fazla savaş başlığı taşımasına ve bu savaş başlıklarının farklı hedeflere bağımsız olarak yönlendirilmesine imkân tanıyor. Bu kabiliyet sayesinde tek bir füze, geniş bir coğrafyaya dağılmış birden fazla hedefi eş zamanlı olarak vurabiliyor. Bu durum, karşı tarafın füze savunma sistemlerini zorlayarak önleme olasılığını önemli ölçüde azaltıyor.
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başarılı testin ardından Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Hindistan Kara Kuvvetleri ve programa katkı sağlayan savunma sanayii şirketlerini tebrik etti. Singh, MIRV kabiliyetinin “artan tehdit algıları karşısında ülkenin savunma hazırlığına olağanüstü bir katkı sağlayacağını” ifade etti.
DRDO tarafından geliştirilen Agni füze ailesi, Hindistan’ın kara konuşlu stratejik caydırıcılık kabiliyetinin bel kemiğini oluşturuyor. Agni serisinin başlıca varyantları şu şekilde sıralanıyor: Agni-I: Yaklaşık 700 kilometre menzil Agni-II ve Agni-III: Orta menzilli varyantlar. Agni-IV: Gelişmiş uzun menzilli sürüm. Agni-V: 5.000 kilometrenin üzerinde menzil.
MIRV geliştirme programı en çok Agni-V ile ilişkilendirilse de, 8 Mayıs’ta test edilen füzenin hangi varyant olduğu resmi olarak açıklanmadı. Hindistan, MIRV kabiliyetini ilk kez Mart 2024’te kamuoyuna açıklanan “Mission Divyastra” kapsamında Agni-V üzerinde test etmişti. Son test, bu teknolojinin gösterim aşamasının ötesine geçtiğini ve operasyonel olgunluk seviyesinin artırıldığını ortaya koyuyor.
Hindistan’ın MIRV teknolojisini geliştirmesi, özellikle Çin ve Pakistan karşısındaki stratejik caydırıcılık kapasitesini güçlendirme hedefiyle ilişkilendiriliyor. Bu teknoloji, sınırlı sayıdaki füze ile daha fazla hedefi tehdit etmeye olanak sağlayarak Hindistan’ın ikinci vuruş kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.
Hindistan, resmî olarak "ilk kullanmama" (No First Use) nükleer doktrinini benimsiyor. Bu yaklaşım, olası bir ilk saldırının ardından etkili bir karşılık verme yeteneğine dayanıyor. MIRV kabiliyeti ise füze savunma sistemlerini aşarak birden fazla yüksek değerli hedefin vurulabilmesini mümkün kılıyor.
