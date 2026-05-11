'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

MIRV geliştirme programı en çok Agni-V ile ilişkilendirilse de, 8 Mayıs’ta test edilen füzenin hangi varyant olduğu resmi olarak açıklanmadı. Hindistan, MIRV kabiliyetini ilk kez Mart 2024’te kamuoyuna açıklanan “Mission Divyastra” kapsamında Agni-V üzerinde test etmişti. Son test, bu teknolojinin gösterim aşamasının ötesine geçtiğini ve operasyonel olgunluk seviyesinin artırıldığını ortaya koyuyor.