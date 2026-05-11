  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlaç sayesinde 13 kişiyi kurtardı: Annem sayesinde hayatta kaldık! Türkiye’ye kafa tutan Hindistan, belasını buldu! Başbakan, ertelemeleri için resmen yalvardı Deliller arasında zorlu mesai En ufak ipucunu bile gözden kaçırmıyorlar Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Meğer en sevdiği spor oymuş: Tansiyonu dengede tutuyor! Kalbi güçlendiriyor Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı Tüm Türkiye’yi şoke eden aile kavgası! Ünlü kahve markasının patronuyla babası arasında “FETÖ” ve “deli raporu” savaşı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

Pakistan savaşı sırasında Türkiye'ye bazı eski komutanlar aracılığıyla akılalmaz şekilde tehditler savuran Hindistan kritik füzeyi ateşledi.

1
#1
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

Test kapsamında füze, tek bir platformdan bırakılan birden fazla savaş başlığını farklı hedeflere yönlendirme kabiliyetini başarıyla doğruladı. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre test, 8 Mayıs 2026 tarihinde Odisha kıyısındaki Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirildi.

#2
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) teknolojisi, tek bir balistik füzenin birden fazla savaş başlığı taşımasına ve bu savaş başlıklarının farklı hedeflere bağımsız olarak yönlendirilmesine imkân tanıyor. Bu kabiliyet sayesinde tek bir füze, geniş bir coğrafyaya dağılmış birden fazla hedefi eş zamanlı olarak vurabiliyor. Bu durum, karşı tarafın füze savunma sistemlerini zorlayarak önleme olasılığını önemli ölçüde azaltıyor.

#3
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başarılı testin ardından Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Hindistan Kara Kuvvetleri ve programa katkı sağlayan savunma sanayii şirketlerini tebrik etti. Singh, MIRV kabiliyetinin “artan tehdit algıları karşısında ülkenin savunma hazırlığına olağanüstü bir katkı sağlayacağını” ifade etti.

#4
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

DRDO tarafından geliştirilen Agni füze ailesi, Hindistan’ın kara konuşlu stratejik caydırıcılık kabiliyetinin bel kemiğini oluşturuyor. Agni serisinin başlıca varyantları şu şekilde sıralanıyor: Agni-I: Yaklaşık 700 kilometre menzil Agni-II ve Agni-III: Orta menzilli varyantlar. Agni-IV: Gelişmiş uzun menzilli sürüm. Agni-V: 5.000 kilometrenin üzerinde menzil.

#5
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

MIRV geliştirme programı en çok Agni-V ile ilişkilendirilse de, 8 Mayıs’ta test edilen füzenin hangi varyant olduğu resmi olarak açıklanmadı. Hindistan, MIRV kabiliyetini ilk kez Mart 2024’te kamuoyuna açıklanan “Mission Divyastra” kapsamında Agni-V üzerinde test etmişti. Son test, bu teknolojinin gösterim aşamasının ötesine geçtiğini ve operasyonel olgunluk seviyesinin artırıldığını ortaya koyuyor.

#6
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

Hindistan’ın MIRV teknolojisini geliştirmesi, özellikle Çin ve Pakistan karşısındaki stratejik caydırıcılık kapasitesini güçlendirme hedefiyle ilişkilendiriliyor. Bu teknoloji, sınırlı sayıdaki füze ile daha fazla hedefi tehdit etmeye olanak sağlayarak Hindistan’ın ikinci vuruş kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

#7
Foto - 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' diyen ülke 700 km menzilli füzeyi ateşledi

Hindistan, resmî olarak “ilk kullanmama” (No First Use) nükleer doktrinini benimsiyor. Bu yaklaşım, olası bir ilk saldırının ardından etkili bir karşılık verme yeteneğine dayanıyor. MIRV kabiliyeti ise füze savunma sistemlerini aşarak birden fazla yüksek değerli hedefin vurulabilmesini mümkün kılıyor. Kaynak: GDH HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

pis herifler bu arena bloyywwoood değil ha uçarken arabaya tekme atmaya benzemez. azdan az çoktan çok gider.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!
Gündem

Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın’ın Amasra ilçesinde 33 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasın..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

İtalya'nın Milano kentinde eğitimini sürdüren bir genç kız, modern Avrupa'nın göbeğinde Orta Çağ karanlığını aratmayan bir ayrımcılığa maruz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23