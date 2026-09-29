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Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: "Kopar kafasını gitsin"

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Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: “Kopar kafasını gitsin”

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.

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Foto - Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: "Kopar kafasını gitsin"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

#2
Foto - Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: "Kopar kafasını gitsin"

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

#3
Foto - Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: "Kopar kafasını gitsin"

Gazeteci Murat Altuntoprak’ın yayınladığı belgeye göre ise hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.

#4
Foto - Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: "Kopar kafasını gitsin"

Mesajlardan birinde “Listeden 4'lüyü çıkaralım” denildiği, buna karşılık “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” yanıtının verildiği aktarıldı. Yazışmanın devamında ise “Kopar kafasını gitsin” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Söz konusu mesajların kimler arasında ve hangi hakemler hakkında kullanıldığına ilişkin soruşturmadaki incelemeler sürüyor.

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