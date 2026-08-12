Türkiye'ye tehditler savuran ülkeye Rusya'dan ikaz: Sizi vururuz

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir savaş çıkması durumunda Yunanistan’ın coğrafi konumu ve askeri altyapısı nedeniyle önemli bir rol üstlenmesi beklenebilir. Ancak NATO Antlaşması’nın 5. maddesi, bir üyeye yönelik silahlı saldırının diğer üyeler tarafından ortak savunma kapsamında karşılanmasını öngörür; bu durum Yunanistan’ın otomatik olarak her savaşta tüm askeri kapasitesiyle çatışmaya gireceği anlamına gelmez. Alınacak kararlar saldırının niteliğine ve müttefiklerin siyasi değerlendirmelerine bağlı olur.