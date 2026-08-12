Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 10 yıllık firarında abla izi! Gizli yazışmalar deşifre oldu

BABASINDAN ŞİKAYET EDİYOR: ÇOK RAHAT Konuşmanın devamında ise gönderilen ve teslim edilen paraların ona ait olduğunu gönlünün ferah olmasını tavsiye eden abla Karatepe, babasının rahatlığını ise kardeşine şu sözlerle şikayet ediyor: "Geri dönüşüm toplama işini ruhsata bağladılar ve üniforma herkes yapıyor diye denetim altına almak için. O yüzden zabıta polis denetimi artacak evraklı kimseler yapsın diye. Kaçak durumu tespit etmek için bunda da vergi almak istiyor çünkü. O yüzden çok acele etme bir süre gözle piyasayı 6 ayda oturur anca zaten. Ve dikkatli ol bu işi yaparken. Asla riske girme asla. Evde otur ama risk alma kesinlikle güvenlik konusu en önemli konu ve de sağlık. Güvenlik konusunda çok vurdumduymaz bana diyor ki sen abartıyorsun polis falan değil sıradan çöpçü. Gerçek çöpçüyü buldum belediyede kayıtlı. Adam o kadar large (geniş) umursamaz. Benim sağduyularım ve gözlemlerim çok yerinde tespitler ödüm kopuyor bu gerizekalının rahatlığından. Gelmiş diyor bir akraba var uzak onun üzerine alayım. Bizi hiç tanımayan biri olması lazım diye milyon kere söyledim. Ama eğerki irtibatımız kesilirse bunu devreye şok. Şimdi gereksiz risklere girmenin manası yok. 1 yıl daha sabır sabır."