Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 10 yıllık firarında abla izi! Gizli yazışmalar deşifre oldu
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ’cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe’nin 10 yıl boyunca yakalanmamasının perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı soruşturma bulgularına göre, tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe’nin kardeşiyle ortak e-posta hesabının taslak bölümüne kaydedilen Word dosyaları üzerinden gizlice haberleştiği, firar sürecinde kardeşiyle defalarca buluştuğu ve yönlendirmelerde bulunduğu belirlendi. 10 yıllık firarı son bulan Karatepe'ye saklanmasında yardım ve yataklık yapan ablası Ayşe Alanur Karatepe (44) ise Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturmada Ayşe Alanur Karatepe emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. SABAH, abla Karatepe'nin kardeşi Burkay Karatepe'yle aralarındaki gizli haberleşme sistemi belirledikleri mail adresinin taslak mailine kaydedilen Word dosyaları üzerinden yaptığı yazışmalarına ulaştı. Yazışmalarla birlikte abla Karatepe'nin defalarca FETÖ'cü kardeşiyle buluştuğu ortaya çıkarken, özellikle 10 yıldır yakalanamayışının arkasında abla Karatepe'nin yönlendirmelerinin olduğu görüldü.