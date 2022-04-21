Türkiye'ye tatile gelmişlerdi! Kabusu yaşadılar

Yedikleri yemekle ilgili bilgi veren Mercankaya, “Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Başka da bir şey yemedik. Söke yolundayken kızım, oğlum ve eşim rahatsızlandı. Eşime ilaç verdiler, o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler, 3 gün boyunca bizi taburcu ettiler. Benim kızımı kurtarabilirlerdi. Arabamız vardı, bizi yönlendirselerdi giderdik. Bize ‘çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım, bir rahatsızlığı yoktu” ifadelerini kullandı.