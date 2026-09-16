Türkiye'ye şeytani tuzak: Mekke İttifakı müdahale etsin

Bunun için de Mekke İttifakı'nı (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan) koçbaşı yapmak istiyorlar. Şu Siyonist akla bakın hele: Arz-ı Mevud işgal planına karşı kalkan olması gereken mezkûr ittifakı, kendi hedefleri doğrultusunda Ensarullah ve İran'ın üstüne saldırtacaklar. Baksanıza Amerikalı Senatör Joe Wilson nasıl da küstahça talimat veriyor: (mealen) "Mekke İttifakı'nın kuralı belli, birinize yapılan saldırı hepinize yapılmıştır. Husileri yok edin!.."