Türkiye'ye şeytani tuzak: Mekke İttifakı müdahale etsin
Yazar Salih Tuna, İsrail öncülüğünde, Türkiye’nin başını çektiği Mekke İttifakı’na yönelik şeytani bir tuzak kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yazar Salih Tuna, İsrail öncülüğünde, Türkiye’nin başını çektiği Mekke İttifakı’na yönelik şeytani bir tuzak kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Yemen’deki İsrail tuzağına dikkat çekerek Müslüman ülkeleri uyardı. Tuna, Yemen Ensarullah Hükümeti’nin (Husiler) İsrail’in hedeflerine engel teşkil ettiğini vurguladı.
‘’Şeytani Tuzak’’ başlıklı yazı şu şekilde: Netanyahu geçenlerde işgal altındaki Golan'a, Şeyh Dağı'na çıkıp başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine meydan okudu: "Yermük'ten Akdeniz'e kadar mutlak kontrol bizde!.." Lakin hayaller "mutlak kontrol", gerçekler Babülmendep! Zira, Gazze soykırımcısı Golan'da caka satarken aşağıda Ensarullah şah damarına bastı. El-Muha Limanı'nı kontrol edip Kızıldeniz'i kilitledi... Hülasa, o çok güvendikleri limanlarda artık işler kesat... Küresel rotalar felç.
Koskoca ABD donanması bile çaresiz kaldı. Baktılar ki bu iş donanmayla çözülecek gibi değil, klasik İngiliz numarasına sarıldılar: "Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak!.."
Bunun için de Mekke İttifakı'nı (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan) koçbaşı yapmak istiyorlar. Şu Siyonist akla bakın hele: Arz-ı Mevud işgal planına karşı kalkan olması gereken mezkûr ittifakı, kendi hedefleri doğrultusunda Ensarullah ve İran'ın üstüne saldırtacaklar. Baksanıza Amerikalı Senatör Joe Wilson nasıl da küstahça talimat veriyor: (mealen) "Mekke İttifakı'nın kuralı belli, birinize yapılan saldırı hepinize yapılmıştır. Husileri yok edin!.."
Yani, Pakistanlı askerlerle birlikte Mehmetçik kan döksün, Netanyahu da Golan'da purosunu içsin! Maazallah...
Soykırımcı Siyonistlerin güvenliğini Müslüman kanıyla sağlamaya yönelik bu şeytani tuzağa karşı sadece Mekke İttifakı değil, Ensarullah ve İran da çok dikkatli olmalı. Çünkü... Mekke İttifakı'nın "birine yapılan saldırı tümüne yapılmıştır" maddesi ortadayken namluyu Suudilere çevirirseniz "iç savaşa" yani İsrail'in nihai amacına kendi ellerinizle yardımcı olursunuz. (Kıymet hükmümüz şudur: Müslümanlar arası her savaş sonuç itibarıyla iç savaştır.)
Elbette Siyonist kuşatmaya karşı elleriniz bağlı duracak hâliniz yok. Lakin Suudilerle güven artırıcı önlemler almak varken, mezkûr ittifakın elini zora sokmanın da âlemi yok. Bozgunculuğa karşı her daim "birlik/vahdet" diye çırpınan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın kurucu ortağı olmasını tarihî bir şans olarak değerlendirin.
Uzun lafın kısası: Müslüman kanıyla Siyonist güvenliğini sağlamak isteyen şeytani tuzağa ne siz düşün ne de Mekke İttifakı'nın düşmesine zemin hazırlayın.
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