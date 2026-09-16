Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

''ÖNCE BUNA KARAR VER'' İsmail Kartal'a seslenen Sergen Yalçın, ''İsmail Kartal… Fenerbahçe’de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe’nin sorunları İsmail Hoca’dan çok daha büyük. İsmail Kartal’da bir liderlik durumu yok. ‘Fenerbahçe çok büyük camia’ diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok.'' dedi.