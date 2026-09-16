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Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

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Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile ilgili dikkatleri bir anda üzerine çeken bir iddiada bulundu.

#1
Foto - Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

SORUN İSMAİL KARTAL'DAN DAHA BÜYÜK - KAFA Sports YouTube kanalında sarı-lacivertlilerin gündemini Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, takımın sorunlarının teknik direktör İsmail Kartal’dan çok daha büyük olduğunu savundu.

#2
Foto - Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

''ÖNCE BUNA KARAR VER'' İsmail Kartal'a seslenen Sergen Yalçın, ''İsmail Kartal… Fenerbahçe’de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe’nin sorunları İsmail Hoca’dan çok daha büyük. İsmail Kartal’da bir liderlik durumu yok. ‘Fenerbahçe çok büyük camia’ diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok.'' dedi.

#3
Foto - Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasını da sert şekilde eleştiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertli takımın maç içinde oyuna müdahale edebilecek ve taraftarı heyecanlandıracak yeterli alternatifinin bulunmadığını söyleyerek, ''Fenerbahçe’nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe’de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe’de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım.'' dedi.

#4
Foto - Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe iddiası

İsmail Kartal’ın sezon başında görevi devralırken karşılaşabileceği riskleri bilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, ''İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil.'' sözlerini sarf etti.

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