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Ekonomi
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2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

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2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücret için hesaplamalar ve tahminler şimdiden gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

2026 yılında yüzde 27’lik artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesine çıkarılan asgari ücret için uzmanlar ve ekonomi yönetimi senaryolarını hazırlıyor.

#2
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilirken, masadaki rakamlar 35 bin TL ile 38 bin TL bandı arasına işaret ediyor.

#3
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yüzde 25'lik artışla net ücretin 35 bin TL seviyesine gelebileceğini öngörürken, Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon hedefi esas alındığında rakam 36 bin TL’yi aşıyor.

#4
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

Ekonomist Muhammet Bayram ise çalışanların alım gücünün korunması adına yüzde 30-35 bandında bir zam ile refah payı verilmesi gerektiğini belirterek beklentiyi 37 bin 900 TL seviyelerine kadar taşıyor.

#5
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

Yıl sonunda kurulacak pazarlık masası öncesi milyonlar, devletin işçiyi ve üreticiyi koruyan nihai kararını bekliyor.

#6
Foto - 2027 yılı asgari ücreti için kulisler hareketlendi! Masadaki rakamlar netleşmeye başladı!

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