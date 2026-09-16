Türkiye'nin ünlü market zincirinden ses getirecek hamle: Kendi bankasını kurdu
Türkiye ve dünyanın başka noktalarında binlerce şubesi olan market zinciri BİM kendi bankasını kurdu. Bankayla ilgili son detaylar ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye ve dünyanın başka noktalarında binlerce şubesi olan market zinciri BİM kendi bankasını kurdu. Bankayla ilgili son detaylar ortaya çıktı.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş süreci tamamlandı. Bankanın kuruluşu 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilirken, gözler şimdi faaliyet izni başvurusuna çevrildi.
BİM tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 17.06.2026 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11.06.2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı ile 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildiği ve anılan kararın 17.06.2026 tarih ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı açıklanmıştı.
Bu kapsamda, Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, bankanın kuruluşu 16/09/2026 tarihinde tescil edilmiştir.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., şirket sermayesinin yüzde 99,99996’sına doğrudan sahip olup, kalan yüzde 0,00004 oranındaki paylar ise yüzde 100 bağlı ortaklıklarımız olan Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda iştirak edilmektedir.
Bu suretle, Dost Katılım Bankası A.Ş.‘nin kuruluş süreci tamamlanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında öngörülen süre içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na faaliyet izni başvurusunda bulunulacak olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23