Türkiye'nin ünlü market zincirinden ses getirecek hamle: Kendi bankasını kurdu

BİM tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 17.06.2026 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11.06.2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı ile 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildiği ve anılan kararın 17.06.2026 tarih ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı açıklanmıştı.