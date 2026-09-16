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Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

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Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, HÜRKUŞ-II ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Test sırasında Hürjet'in Hürjet'e kilit atması gündeme oturdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, envantere girmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, milli hava platformları HÜRKUŞ-II ve HÜRJET uçaklarının uçuşlarına katıldı.

#2
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Görgün, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-II ile ilgili yaptığı paylaşımda, milli havacılığın iki önemli platformuyla gökyüzünde olduklarını bildirdi.

#3
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’in kokpitlerinde yerlerini aldıklarını ve gökyüzüne yükseldiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti: "Bir uçağın kokpitine oturduğunuzda, tasarım masasından üretim hattına, testlerden uçuşa kadar uzanan büyük emeği çok daha yakından hissediyorsunuz. Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor. İlk HÜRKUŞ-II'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıya omuz veren Milli Savunma Bakanlığımız, TUSAŞ'ımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, sorumluluk alan tüm alt yüklenici şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

#4
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin paylaştığı videoda da Dalkıran ile ortaya konulan emeklere bir miktar da olsa katkı sağlamak adına bu uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi. Haluk Görgün, "İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Dalkıran da "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi. Görgün'ün, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözlerine, Dalkıran, "Süper. Tamam." karşılığını verdi.

#6
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Haluk Görgün, HÜRJET uçuşuna ilişkin paylaşımında ise şu değerlendirmelerde bulundu: "HÜRJET'te ileri teknoloji yeteneklerimizi Gök Vatan'da test ettik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRJET’in test uçuşuna katıldık. Uçuş kapsamında HÜRJET P2 uçağından ASELSAN'ın milli MURAD AESA radarı ile HÜRJET P1 uçağına yönelik hem tespit hem de radar kilidi faaliyeti gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığımıza, TUSAŞ'ımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, süreçte görev alan alt yüklenicilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve HÜRJET'te emeği bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

#7
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Görgün, paylaştığı videoda da uçuşun önemini şu sözlerle ortaya koydu: “Hava Kuvvetlerimizin kıymetli personeli ilk eğitimlerini HÜRKUŞ uçağında alacaklar, sonra ileri seviye eğitimlerini HÜRJET uçağımızda tamamlayacaklar. Bugün bu uçuş, Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte kol uçuşu yapmak hakikaten çok anlamlı ve kıymetliydi. A

#8
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

ASELSAN’ın geliştirdiği AESA radarın takılı olduğu hava kuvvetleri komutanımızın uçtuğu HÜRJET, bizim HÜRJET’imize kilit attı. Bu bir ilk oldu. Bunu tecrübe etmek, tarihi ana tanıklık etme çok kıymetli. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

#9
Foto - Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Kilit atmak ne demek? Savaş uçaklarının radarları normalde gökyüzünü geniş bir açıyla tarar (arama modu). Ancak pilot bir hedefi gözüne kestirdiğinde veya vurmak istediğinde, radar geniş taramayı bırakır ve tüm enerjisini, sinyallerini sadece o hedefe odaklar. Buna radar kilidi denir. Gerçek bir savaş senaryosunda kilit atmak, "Seni gördüm, takip ediyorum ve şu an füze ateşlesem seni vururum" anlamına gelen, atış öncesi son aşamadır. Neden "Hürjet Hürjet'e" Kilit Attı? Bu uçaklar düşman değil, iki yerli prototiptir. Havada test yapmak amacıyla biri "avcı" (radarı test edilen), diğeri ise "hedef" rolünü üstlenmiştir. ASELSAN'ın geliştirdiği yerli AESA radarının, hareket halindeki jet boyutunda bir hedefi ne kadar başarılı takip edebildiği bu dostane simülasyonla ölçülmüştür.

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