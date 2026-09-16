Neler oluyor: Hürjet, HÜrjet'e kilit attı

Kilit atmak ne demek? Savaş uçaklarının radarları normalde gökyüzünü geniş bir açıyla tarar (arama modu). Ancak pilot bir hedefi gözüne kestirdiğinde veya vurmak istediğinde, radar geniş taramayı bırakır ve tüm enerjisini, sinyallerini sadece o hedefe odaklar. Buna radar kilidi denir. Gerçek bir savaş senaryosunda kilit atmak, "Seni gördüm, takip ediyorum ve şu an füze ateşlesem seni vururum" anlamına gelen, atış öncesi son aşamadır. Neden "Hürjet Hürjet'e" Kilit Attı? Bu uçaklar düşman değil, iki yerli prototiptir. Havada test yapmak amacıyla biri "avcı" (radarı test edilen), diğeri ise "hedef" rolünü üstlenmiştir. ASELSAN'ın geliştirdiği yerli AESA radarının, hareket halindeki jet boyutunda bir hedefi ne kadar başarılı takip edebildiği bu dostane simülasyonla ölçülmüştür.