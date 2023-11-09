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Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

2023-11-09 16:59:16
Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Türkiye'ye karşı resmen savaşın provası yapıldı. Sınır hattımıza sadece 8 kilometre mesafede tanklar, savaş uçakları ve helikopterler harekete geçti.

#1
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin Taktik Tatbikatlarından “AISIOS OIONOS – 23″ün (İYİ ALAMET) son aşaması, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un huzurunda, Yunanistan-Türkiye sınırı Meriç (Evros) Nehri’ne 8 kilometre uzaklıkta Dimetoka bölgesi Saltıkköy (Lavara) yakınlarında “Psilos Stalos” atış eğitim tatbikat alanında gerçekleştirildi. Tatbikata Kara ve Hava Kuvvetleri birimleri silah sistemleriyle katıldı.

#2
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Tatbikatın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, tatbikata katılan silahlı kuvvetler personeline hitap ederek onları tebrik etti ve şunları vurguladı: “Yoğun jeopolitik çalkantıların yaşandığı bir dönemde, Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızın bütünlüğünü garanti altına alıyor ve ülkemizin her köşesinde karada, havada ve denizde savaşarak tarihle her gün yüzleşiyor.” diyerek şunları dile getirdi:

#3
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

“Özel bir sevinç ve gurur duygusuyla, ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin yüksek düzeyde operasyonel eğitim ve savaş kabiliyetini teyit eden “AISIOS OIONOS-23” tatbikatının son aşamasını izlemek için bugün buraya uç bölgeye Evros’a geldim.

#4
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Son derece zorlu ve gerçekçi bir operasyonel senaryoda, araçların mükemmel koordinasyonu, uygulama hassasiyeti ve siz katılımcıların gösterdiği mükemmel moral ve gayretten dolayı sizi tebrik ediyorum.

#5
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Çok sayıda operasyonel birimi ziyaret ederek, Silahlı Kuvvetlerin kadın ve erkekleriyle iletişim kurma, karmaşık ve yenilikçi sistem ve araçların ardındaki kişileri daha iyi tanıma ve subaylarımızın mükemmel eğitimini görme fırsatı buldum. Bu fedakarlık ve sorumluluk duygusuyla milli bağımsızlığımızı ve vatan güvenliğimizi savunmaktadırlar.

#6
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Yoğun jeopolitik çalkantıların yaşandığı bir dönemde, Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızın bütünlüğünü garanti altına alıyor ve ülkemizin her köşesinde karada, havada ve denizde savaşarak her gün tarihle yüzleşiyor. Yunan halkı size saygı duyuyor ve güveniyor. Herkesi tebrik ediyorum.”

#7
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Tatbikat izleme çadırına gelişinde Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’yu, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros karşıladı. Cumhurbaşkanı ayrıca tatbikat alanında sergilenen Silah Sistemlerini ziyaret etti. Tatbikatın tamamlanmasının ardından MARDER zırhlı muharebe aracı mürettebatı, Taktik Grup bayrağını Cumhurbaşkanına takdim etti.

#8
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Tatbikatın son aşamasına davet edilenleri merkezi İskeçe’de bulunan 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Dimokritos Konstantakos karşıladı.

#9
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Savunma Bakanı Nikos Dendias da selamlama konuşmasında, “Silahlı Kuvvetler, ülkemizin toprak bütünlüğünü koruma konusunda caydırıcı yeteneğe sahip olduğunu her yönden gösteriyor” ifadelerini kullanarak, aynı zamanda Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de istikrarın direği olduğunu söyledi. Bakan Dendias şunları dile getirdi:

#10
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

“Bugün düzenli olarak yapılan “Aisios Oionos” taktik tatbikatını izledik. Kuvvet Karargahları arasındaki operasyonel koordinasyonu gözlemledik ve katılan personelin tutumlarını tedbirlerini teşhis ettik. Silahlı Kuvvetlerimizin kabiliyetini ve hazırlığını kanıtlayan silah sistemlerinin üretebileceği ateş gücünü gördük. Yani bölgemizde barışa hizmet edecek bir caydırıcılık mesajı ifade ettiler. Çünkü silahlı kuvvetler barışa hizmet ediyor. Aynı zamanda Yunan toplumunun güvenliğine de hizmet ediyor. Onlar her gün bölgenin her yerinde toplumu desteklemeye hazır ve isteklidirler.

#11
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Özellikle büyük ihtiyaç anında Teselya’da görüldüğü gibi. Yardım olmasaydı, Silahlı Kuvvetlerin çevresel koşullarla mücadelede aktif katılımı olmasaydı neler olacağını hayal etmek bile istemiyorum. Ve elbette Silahlı Kuvvetlerin resmi görevlerinin çok ötesinde “konuştuğunu” hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Ve bunun için derinden minnettarım.

#12
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bayanlar ve baylar, jeopolitik belirsizliğin, yeniden düzenlemelerin hızla evrildiği bir çağda yaşıyoruz. Ülkemiz, Silahlı Kuvvetlerine ve son dört yılda oluşturduğu dış politikasına dayanarak, uluslararası siyasi sahnede sürdürmesi gereken ve yerel anlaşmazlıkların dar davalarıyla sınırlı kalmaması gereken bir varlığa sahiptir. Bizim rolümüz daha geniştir ve bu daha geniş rolü yerine getirebilmek için Yunan vergi mükellefi vatandaşlarımız birikimlerini yatırmıştır.

#13
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Sonuçta ulusal çıkarların da gerektirdiği şey budur. Yunanistan, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde, hatta Güneydoğu Avrupa’da da istikrar ve güvenliğin direğidir. Biz daha yaygın olarak varız. Körfez’de varız, Balkanlar’da varız, Doğu Akdeniz’de varız, ulusal çıkarların gerektirdiği yerde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ve 21. yüzyılın ortamına ve zorluklarına uyum sağlayarak bu yeteneğimizi daha da geliştireceğiz. Dikkatle inceliyoruz, bu yüzyılın çatışmalarından ders alıyoruz. Özellikle Ukrayna ve Kafkasya’daki savaştan, aynı zamanda çevre krizlerinin toplumda yarattığı ihtiyaçlardan bahsediyorum. Bugüne kadar bildiğimiz her şeyi değiştiren teknolojik gelişmeleri bünyemize katmaya hazırız ve hazır olacağız. Dünün entelektüel tembelliğinin siperlerinden kurtulmaya kesinlikle hazırız, kendimizi değiştirmeye hazırız çünkü gelişmeyen, kemikleşen ve sonuçta her şeyin rolünden yoksun olduğunu biliyoruz.

#14
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Dolayısıyla Silahlı Kuvvetler, yaptığı çalışmalarla, Yunanistan’ın toprak bütünlüğümüzü koruma, ulusal bağımsızlığımızı sağlama, egemenlik haklarımızı her türlü zorluğa rağmen güvence altına alma konusunda caydırıcı bir yeteneğe sahip olduğunu her yönden göstermektedir.

#15
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bu nedenle, tatbikata katılanları tüm kalbimle tebrik etmek istiyorum ve onları, GEETHA başkanının kısa bir süre önce yaptığı gibi, bir sonraki tatbikatı, daha da fazla yeni zorluklarla birleştirerek hazırlamaya davet ediyorum.”

#16
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Son olarak konuşan genelkurmay Başkanı Floros şunları dile getirdi: “Yunan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek operasyonel hazırlık ve kapasitesinin yanı sıra, silah sistemlerinin etkinliğini de birlikte tespit ettik. Ateşimizin doğruluğu ve ölümcüllüğü, personelimizin olağanüstü profesyonelliğinin ve eğitiminin canlı kanıtıdır. Geçmişte defalarca olduğu ve gelecekte de tekrarlanacağı gibi bugünü bir kez daha tespit ettik. Silahlı Kuvvetlerin verdiği mesaj bir kez daha açıktır. Bir kararlılık mesajı, güçlü bir caydırıcılık mesajı, misyonumuza mutlak bağlılık mesajı. Operasyonel planlamamızın karmaşık senaryoları, diğer hususların yanı sıra, Şubat ve Mart 2020’de Evros’ta gerçekleşen hibrit saldırıyla mücadeleden öğrendiğimiz dersleri de entegre ettiğimiz şekilde pratikte test edildiğinden, tatbikatın gerçekleştirilmesi tamamen başarılı oldu.

#17
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Tatbikat sırasında, çabalarımızın ana odağı olan Silahlı Kuvvetlerin kuvvet karargahları arasında mükemmel düzeyde işlevler arası sinerjinin yanı sıra yüksek düzeyde gerçekçilik elde etmemiz de çok önemlidir. Çünkü tam olarak operasyonel eğitimimizin bu çok faktörlü eylemlerinden birinden bahsediyoruz; bu eylem, her şeyden önce, Yunan toplumu ile Silahlı Kuvvetler arasındaki güven bağlarını güçlendirirken, yerel halkın güvenlik duygusunu güçlendirmede kilit rol oynuyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, bu üst düzey uygulamada yer alan herkesi içtenlikle tebrik etmek ve onları daha iyi ve daha verimli hale getirmek için bir sonrakini planlamaya hemen başlamaya teşvik etmek istiyorum.

#18
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bu noktada, ülkemizin, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de uluslararası alanda tanınan güvenlik ve istikrar sütunu rolünü hak ettiği şekilde kazanmış, büyük krizler, yeniden yapılanmalar ve acımasız ve belirsiz savaşlar devam ederken, bölgemizde güçlü bir faktör olduğunu, olmaya devam ettiğini ve olmaya devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Bu rol bize tesadüfen verilmedi. Bu başarı, uzun vadeli kararlılık ve hedeflemeyle ve son yıllarda savunma eylemlerimizin sürekli güçlendirilmesiyle elde edilmiştir. Özellikle son dört yılda tüm dostlarımız, ortaklarımız ve müttefiklerimizle stratejik iş birliği ilişkilerimizi terleyerek azami ölçüde güçlendirdik. Bu durum, Balkan ülkelerinin neredeyse tamamı ile Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kıbrıs’ımız gibi geniş bölgemizdeki önemli ülkelerle olan daha geniş askeri işbirliği ağıyla da kanıtlanmıştır. Ama kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile de.

#19
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bu ortamda silahlı kuvvetler, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunarak, ülkemizin güvenliği için en yüksek faydayı üretmeye devam etmektedir. Çünkü bunu başarmanın tek yolu savaşa hazırlanmak çünkü her şeyden önce barışı istiyoruz ve arıyoruz. Dolayısıyla amacımız, bugün izlediğimiz gibi eylemlerle sürekli ve sıkı bir eğitimdir ve eminim ki bugünkü sonuç, ülkemize karşı yapılacak herhangi bir komployu tamamen caydıracaktır, çünkü bu yola devam etmeyi seçerse kendisinden ödemesi istenecek bedelin ne olacağını kolaylıkla anlamaktadır. Herhangi bir girişim, beklediği kârla karşılaştırıldığında orantısızdır. Yunan Silahlı Kuvvetleri güçlüdür ve yılın 365 günü, günün 24 saati, vatanımızın ulusal bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü mutlak bir şekilde sağlamaya muktedirdir.”

#20
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Tatbikatın senaryosuna göre, ülkemizin varsayımsal düşmanla ilişkilerindeki gerilim, son günlerde sınıra yasa dışı girişlerin teşvik edilmesi, sınır olayları ve ulusal hava sahasının sürekli ihlal edilmesiyle daha da arttı. Aynı zamanda düşman, nehirdeki (Meriç) düşük seviyede su noktalarından yararlanarak ateş şemsiyesi koruması altında Yunan topraklarına giren sınıra yakın kuvvetlerini ilerletti. Yunanistan, zorunlu seferberlik tedbirlerini ilan etti ve Birimler savunma yerlerine personel yerleştirdi. Son aşamada Yunan kuvvetleri taktiksel avantaj elde etti, karşı saldırıya geçti, düşman kuvvetlerini yok etti ve ulusal toprakları yeniden geri aldı.

#21
Foto - Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bir ETA (Özel Paraşüt Bölümü) ekibi, bir JTAC unsurunun rehberliğinde, düşmanın gerisinde önemli bir kişiyi yakaladı ve onu Savaş Bölgesinin dışına nakletti. Sızma sırasında CHINOOK U/V ile hızlı atış yöntemi kullanılmış ve aynı U/V tarafından taşınan hava taktik platformu kullanılarak hedeften çekilmek için AirTep yöntemi kullanılmıştır. Tatbikatta elektronik harp sistemleri de kullanıldı.

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