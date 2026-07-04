Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
İstanbul'daki kritik görüşmeden bir fotoğraf
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