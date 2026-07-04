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Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

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Foto - Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.

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Foto - Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

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Foto - Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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Foto - Türkiye’ye kritik ziyaret! Erdoğan-Şerif görüşmesi başladı

İstanbul'daki kritik görüşmeden bir fotoğraf

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