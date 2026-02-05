  • İSTANBUL
'Türkiye'ye karşı savaş gemisi alıyoruz' diyorlardı! Gemileri daha tersanedeyken alev aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa’nın Lorient kentinde bulunan Naval Group tersanesinde üretimi devam eden bir gemide yangın çıktı.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fransa’nın Lorient kentinde bulunan Naval Group tersanesinde Yunan Donanması’na ait bir fırkateynde çıkan yangın paniğe yol açtı. Meydana gelen olayın ardından bölgede geniş çaplı bir acil müdahale başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında, Yunan Donanması’nın ikinci FDI sınıfı fırkateyni olan HS Nearchos (F-602)’ta küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangının, geminin Lorient’teki tersanenin rıhtımlarından birinde bulunduğu sırada meydana geldiği belirtildi.

Naval Group tarafından yapılan açıklamada, “Yangın bir yangın söndürücü ile çok kısa sürede kontrol altına alındı” denilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı vurgulandı. Ancak yangın nedeniyle gemide maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının bir elektrik panosunda, muhtemelen devam eden elektrik tesisatı çalışmaları sırasında çıktığı değerlendiriliyor. Naval Group, yangının kesin nedeninin ve koşullarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HS Nearchos, Lorient’te inşası süren üç Yunan fırkateyninden biri olarak dikkat çekiyor. Aynı sınıftaki diğer iki gemi olan HS Kimon ve HS Formion’un ise 2026 yılında Yunan Donanması’na teslim edilmesi planlanıyor.

19 Eylül 2024’te denize indirilen HS Nearchos’un, Şubat ayı başında deniz testlerine başlaması bekleniyordu. Yaşanan yangının bu takvim üzerinde bir etkisi olup olmayacağı ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

