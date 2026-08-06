Türkiye'ye karşı çok konuşulacak itiraf: Kenara itildik, yalnız kaldık

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ile imzalanan nükleer anlaşmasının da en az F-35 satışı kadar önemli olduğu ifade edildi. Sivil nükleer programın, başlangıçta Washington'ın Riyad'ı İsrail ile normalleşme anlaşmasına çekmek için kullanacağı başlıca kozlardan biri olacağının altı çizilirken, Trump'ın her zaman değişkenlik gösteren tutumu karşısında bu planın netlik kazanmadığı ifade edildi.