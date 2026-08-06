Türkiye'ye karşı çok konuşulacak itiraf: Kenara itildik, yalnız kaldık
ABD'nin hem Türkiye hem de Suudi Arabistan ile son dönemde kurduğu yakın ilişkilerden rahatsız olan Ortadoğu ülkesi 'yalnız kaldık' itirafında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin hem Türkiye hem de Suudi Arabistan ile son dönemde kurduğu yakın ilişkilerden rahatsız olan Ortadoğu ülkesi 'yalnız kaldık' itirafında bulundu.
İsrail medyası, operasyonel alanda ABD ile İsrail arasındaki iş birliğinin güçlü şekilde devam ettiğini, ancak siyasi düzeyde iki ülke arasında görüş ayrılıklarının belirginleştiğini yazdı. Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin özellikle İran politikası başta olmak üzere Washington'daki karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin giderek azaldığı belirtildi.
ABD'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlerde İsrail'in kenarda beklemesinin emredildiği ifade edilen haberde, ABD'nin diğer ülkeleri açıkça Hürmüz Boğazı operasyonuna katılmaya çağırırken, İsrail'i bu operasyona davet etmediği vurgulandı.
İran saldırılarının dışında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye beşinci nesil F-35 uçaklarının satışını ilerletmekte kararlı olduğu ve bu durumun Türkiye'nin etkili hava gücünü daha fazla güçlendireceği dile getirildi. Zaten güçlü olan Türk Hava Kuvvetleri'nin olası satış ile birlikte daha da güçleneceği ifade edilen haberde, İsrail'in Trump'ın Türkiye'ye yönelik tutumunu değiştirmesi gerektiği belirtildi.
Haberde ayrıca Suudi Arabistan ile imzalanan nükleer anlaşmasının da en az F-35 satışı kadar önemli olduğu ifade edildi. Sivil nükleer programın, başlangıçta Washington'ın Riyad'ı İsrail ile normalleşme anlaşmasına çekmek için kullanacağı başlıca kozlardan biri olacağının altı çizilirken, Trump'ın her zaman değişkenlik gösteren tutumu karşısında bu planın netlik kazanmadığı ifade edildi.
ABD'nin Lübnan ve Irak ile gelişen ilişkileri, İran müzakereleri, Suudi Arabistan nükleer anlaşma, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü gibi konulara bakıldığında İsrail'in bölgede yalnızlaşmaya başladığı dile getirildi.
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