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Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

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Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belirlendi. MİT, teknoloji ve sınır ötesi operasyon gücüyle önemli bir sıraya konumlandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Siber savaşlar ve yapay zeka istihbarat dünyasındaki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Yapay zeka modeli Gemini, açık kaynak verilerini inceleyerek dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarını sıraladı.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Zirvenin ilk sırasında küresel operasyon gücü ve teknolojik altyapısıyla ABD’nin CIA teşkilatı yer aldı.

#4
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Köklü diplomatik ağı ve stratejik analiz kapasitesiyle Birleşik Krallık’tan MI6 ikinci sıraya yerleşti.

#5
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Geniş siber istihbarat ağı ve insan kaynağıyla öne çıkan Çin’in MSS kurumu ise üçüncü oldu.

#6
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

MİT, dördüncü sırada gösterilerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Yapay zeka analizinde MİT’in teknolojik dönüşümü, terörle mücadeledeki başarısı ve sınır ötesi operasyon kabiliyeti öne çıkarıldı.

#7
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Beşinci sıradaki İsrail’in Mossad teşkilatını, karşı istihbarat gücüyle Rusya’nın SVR ve FSB servisleri izledi.

#8
Foto - Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri açıklandı: MİT'in sıralamadaki yeri gündem oldu

Bölgesel faaliyetleriyle Fransa’dan DGSE yedinci, Hindistan’dan RAW sekizinci sırada yer buldu. Listenin son iki sırasını ise elektronik istihbaratıyla Almanya’dan BND ve bölgesel etkinliğiyle Pakistan’dan ISI paylaştı.

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