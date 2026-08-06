İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda "yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktığı iddia edildi. Washington Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Trump'ın geçen hafta Camp David'de yaptığı kabine toplantısı marjında Hegseth'ten İran'a karşı kullandıkları askeri mühimmata ilişkin bilgi vermesini istediğini belirtti.