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İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda "yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktığı iddia edildi. Washington Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Trump'ın geçen hafta Camp David'de yaptığı kabine toplantısı marjında Hegseth'ten İran'a karşı kullandıkları askeri mühimmata ilişkin bilgi vermesini istediğini belirtti.

#1
Foto - İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Kaynaklar, Trump'ın, "mühimmatın son derece azaldığı konusunda yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle Hegseth'ten açıklama talep ettiğini öne sürdü. Trump'ın "mühimmat konusunun çözüldüğünü düşündüğünü" dile getirdiğini aktaran kaynaklar, özellikle uzun menzilli güdümlü füzelerle hava savunmasında kullanılan önleyici füzelerin sayılarının az olmasının, İran'a ek saldırılar düzenlenmemesinin sebebi olduğunu iddia etti.

#2
Foto - İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Kaynaklar, Trump'ın sert çıkışına karşı Hegseth'in kendini savunduğunu ve mühimmatların azalmasından Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'i sorumlu tuttuğunu ileri sürdü. Bu kaynaklar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uzun sürmesinin ve yol açtığı maliyetin, Trump'ın Hegseth'e olan güvenini sarstığını savundu.

#3
Foto - İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Bu yüzde 100 yalan haber. Hiçbir zaman (bu olay) olmadı. Başkan Trump, Bakan Hegseth'e son derece güveniyor." ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada "Bakan Hegseth, kimseyi mühimmat durumuyla ilgili yanlış yönlendirmedi ve Bakan Yardımcısı Feinberg'i suçlamadı. Azalan mühimmat, iç anlaşmazlıklar ve Bakan'ın İran'a yönelik tutumuna ilişkin iddialar aynı şekilde kurmacadır." dedi.

#4
Foto - İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Wall Street Journal gazetesinin 27 Temmuz'daki haberinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülmüş, Trump ise iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savunmuştu.

#5
Foto - İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

CNN'e konuşan kaynaklar ise ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğunu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiğini öne sürmüştü.

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