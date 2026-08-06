İran’la yaşadığı fiyasko ayarlarını bozdu Trump’tan Hegseth’e mühimmat fırçası

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Bu yüzde 100 yalan haber. Hiçbir zaman (bu olay) olmadı. Başkan Trump, Bakan Hegseth'e son derece güveniyor." ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada "Bakan Hegseth, kimseyi mühimmat durumuyla ilgili yanlış yönlendirmedi ve Bakan Yardımcısı Feinberg'i suçlamadı. Azalan mühimmat, iç anlaşmazlıklar ve Bakan'ın İran'a yönelik tutumuna ilişkin iddialar aynı şekilde kurmacadır." dedi.