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Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen "Rüzgar Alayı" Türk gücünü tescilledi

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Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen “Rüzgar Alayı” Türk gücünü tescilledi

Türkiye'nin en batı ucundaki stratejik nokta Gökçeada'da konuşlu bulunan 5. Komando Alayı, halk arasında bilinen adıyla "Rüzgar Alayı", her hafta cuma günleri düzenlediği görkemli bayrak töreni ve yürüyüşlerle adeta gövde gösterisi yapıyor. Ege Denizi'nde Atina yönetimi ile yaşanan gerilimlerin ve 12 mil iddialarının gölgesinde gerçekleştirilen bu coşkulu ritüeller, sınır hattındaki Türk askerinin caydırıcılığını gözler önüne seriyor.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen "Rüzgar Alayı" Türk gücünü tescilledi

Türkiye’nin en batı ucunda yer alan Gökçeada’da konuşlu olan ve bölge halkınca "Rüzgâr Alayı" adıyla tanımlanan 5. Komando Alayı, haftalık disiplin ritüellerini aksatmadan sürdürüyor. Cuma günleri ikindi saatlerinde ada merkezine intikal eden birlikler, Atatürk Meydanı'nda toplanarak bayrak töreni gerçekleştiriyor.

#2
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen "Rüzgar Alayı" Türk gücünü tescilledi

Komandoların meydana girmesiyle birlikte yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri ana caddedeki araç akışını geçici olarak durduruyor. Bölge esnafı ile adayı gezmeye gelen tatilciler, askerlerin coşkulu marşlarına ve İstiklal Marşı'na saygı duruşuyla ortak oluyor. Yıllardır süregelen askeri yürüyüş, adanın ikonik simgelerinden birine dönüşmüş durumda.

#3
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen "Rüzgar Alayı" Türk gücünü tescilledi

Söz konusu askeri törenler, Ege hattındaki siyasi gelişmeler nedeniyle farklı bir boyutta değerlendiriliyor.

#4
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen "Rüzgar Alayı" Türk gücünü tescilledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yakın dönemde Meis Adası üzerinden verdiği mesajlar ve 12 mil iddiasını tazelemesi üzerine, Türkiye'nin en uç kara parçasındaki komando varlığı bölgedeki caydırıcılığın somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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