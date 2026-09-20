Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, kilometrelerce öteden duydu! Harekete geçen “Rüzgar Alayı” Türk gücünü tescilledi
Türkiye'nin en batı ucundaki stratejik nokta Gökçeada'da konuşlu bulunan 5. Komando Alayı, halk arasında bilinen adıyla "Rüzgar Alayı", her hafta cuma günleri düzenlediği görkemli bayrak töreni ve yürüyüşlerle adeta gövde gösterisi yapıyor. Ege Denizi'nde Atina yönetimi ile yaşanan gerilimlerin ve 12 mil iddialarının gölgesinde gerçekleştirilen bu coşkulu ritüeller, sınır hattındaki Türk askerinin caydırıcılığını gözler önüne seriyor.