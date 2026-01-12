  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi

Suriye ordusunun terör örgütü SDG'den temizlediği Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri'nden ilk görüntüler geldi. Bölgede hayat normale döndü.

#1
Foto - Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlandı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde düzenlenen operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlandı.

#2
Foto - Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi

SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargâh olarak kullanılan Al Hasan Camii'nde ise temizlik çalışmaları başlatıldı.

#3
Foto - Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi

Terör unsurlarından temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi sakinlerinin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte bölgede günlük yaşamda kademeli bir normalleşme süreci yaşanıyor. Halep Valiliği'nden ekipler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli hizmetleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi

SDG'li teröristlerin zarar verdiği elektrik şebekesi onarılırken, bölgede ekmek dağıtımı yeniden başladı. Mahalle sakinlerinin evlerine dönmeyi sürdürmesiyle birlikte, çarşı ve pazarlar da hareketlendi. Sakinlerin evlerine tam olarak geri dönüşü öncesinde fırınlar ve sağlık tesislerinin tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi için çalışmalar ise devam ediyor.

