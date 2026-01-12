Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Birçok ülke altın, petrol ve doğalgaz alanında arama faaliyetlerine devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 16 milyon tonluk rezerv için haekete geçildi. Potansiyel rezervin 780 yıl yetecek düzeyde olacağı belirtiliyor. Türkiye'deki NTE rezervinin yüzde 5'ine bile denk gelmeyen rezervin bu potansiyelde olması Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından 'biz zengin olmuşuz o zaman' şeklinde yorumlandı.