Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Birçok ülke altın, petrol ve doğalgaz alanında arama faaliyetlerine devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 16 milyon tonluk rezerv için haekete geçildi. Potansiyel rezervin 780 yıl yetecek düzeyde olacağı belirtiliyor. Türkiye'deki NTE rezervinin yüzde 5'ine bile denk gelmeyen rezervin bu potansiyelde olması Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından 'biz zengin olmuşuz o zaman' şeklinde yorumlandı.

#1
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Japonya, derin denizlerde madencilik arama çalışmalarına başladı. Bilimsel sondaj gemisi Chikyu, Shizuoka’daki Shimizu Limanı’ndan Pasifik Okyanusu’ndaki Minami Torishima Adası’na doğru yola çıktı.

#2
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Yetkililer, seferin Japonya’nın kendi kaynaklarını üretme yolunda kritik bir test olduğunu aktardı.

#3
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), çalışmanın dünyada bu derinlikte yapılan ilk deneme olduğunu açıkladı. Minami Torishima çevresindeki suların, yüksek miktarda değerli mineral barındırdığı belirtildi. Bölgenin Japonya’nın ekonomik suları içinde yer aldığı vurgulandı.

#4
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Test seferi, dünyanın en büyük nadir toprak tedarikçisi olan Çin’in bu alandaki ağırlığının arttığı bir dönemde geldi. Japon yetkililer, bu çalışmanın yerli üretimin önünü açabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Test seferi, dünyanın en büyük nadir toprak tedarikçisi olan Çin’in bu alandaki ağırlığının arttığı bir dönemde geldi. Japon yetkililer, bu çalışmanın yerli üretimin önünü açabileceğini ifade etti.

#6
Foto - Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor

Eskişehir, dünyanın en ender madenlerinin bulunduğu büyük bir rezerve ev sahipliği yapıyor. Enerji Bakanlığı'na göre Beylikova ve Sivrisihar ilçeleri arasında yer alan sahada 694 milyon ton nadir toprak elementleri (NTE) bulunuyor. Yetkililer, buranın Çin'deki 800 milyon tonluk "Bayan Obo" sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olduğunu söylüyor.

