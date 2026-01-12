Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu
Gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye'ye verileceği konuşulan F-35 saavş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Gazeteci Ardan Zentürk, Yeniçağ’a verdiği özel röportajda, Türkiye’nin F-35 programına geri döneceği iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 hava sistemleri sonrası, 2002 yılında katıldığı F-35 programından çıkarılmıştı. Resmi ve savunma sanayi kaynaklarına göre, Türkiye F-35 programı için Amerika’ya yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.
Türkiye’nin F-35 programına dönmesinin “çok zor” olduğunu ifade eden Zentürk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Amerikan Kongresi'ndeki en güçlü lobilere sahip iki devletin başında bulunduğunu, Rum-Yunan-Ermeni lobisinin birleştiği an, Türkiye ile bağlantılı bütün kararların Amerikan kongresinde kilitleneceğini belirtti.
Ancak Zentürk, Türkiye’nin olası bir F-35 programına dönüşünün gerçekleşmesi durumunda, ABD’nin Rum-Yunan-Ermeni lobisini susturmak için bunu şartlı olarak kabul edeceğini söyledi.
Zentürk, “F-35 programının Türkiye'ye tekrardan dönmesinin devamı en feci noktası. Olursa bunun şartlı olması kesindir. Yani o lobileri susturabilmek için Amerikan yönetimi mutlaka şartlı bir satışı gündeme getirecektir. Yani ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Ege denizinde uçuramayacağım.
Ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Suriye üzerinde uçuramayacağım. Ben kim için aldım ben bu F-35'i? Rusya ile mi savaşacağım? O yüzden F-35 kara bir deliktir. Ve kolay kolay toparlanmaz” sözlerini sarf etti.
