  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze'deki soykırımın görünmeyen kurbanı! Evlendikten iki gün sonra eşini kaybetti Şeyh Maksud zaferi sonrası ilk görüntüler geldi Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farklar hangi gün hesaplara geçecek? Türkler suyu buldu! 1000'den fazla kuyu açtı Denizin altında 780 yıl yetecek rezerv bulunmak üzere! Herkes 'eğer öyleyse Türkiye zengin olmuş' diyor Korkulan oldu: 500 km menzilli füze geliyor
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye'ye verileceği konuşulan F-35 saavş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Gazeteci Ardan Zentürk, Yeniçağ’a verdiği özel röportajda, Türkiye’nin F-35 programına geri döneceği iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 hava sistemleri sonrası, 2002 yılında katıldığı F-35 programından çıkarılmıştı. Resmi ve savunma sanayi kaynaklarına göre, Türkiye F-35 programı için Amerika’ya yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.

#3
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Türkiye’nin F-35 programına dönmesinin “çok zor” olduğunu ifade eden Zentürk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Amerikan Kongresi'ndeki en güçlü lobilere sahip iki devletin başında bulunduğunu, Rum-Yunan-Ermeni lobisinin birleştiği an, Türkiye ile bağlantılı bütün kararların Amerikan kongresinde kilitleneceğini belirtti.

#4
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Ancak Zentürk, Türkiye’nin olası bir F-35 programına dönüşünün gerçekleşmesi durumunda, ABD’nin Rum-Yunan-Ermeni lobisini susturmak için bunu şartlı olarak kabul edeceğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Zentürk, “F-35 programının Türkiye'ye tekrardan dönmesinin devamı en feci noktası. Olursa bunun şartlı olması kesindir. Yani o lobileri susturabilmek için Amerikan yönetimi mutlaka şartlı bir satışı gündeme getirecektir. Yani ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Ege denizinde uçuramayacağım.

#6
Foto - Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Kara bir delik bu

Ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Suriye üzerinde uçuramayacağım. Ben kim için aldım ben bu F-35'i? Rusya ile mi savaşacağım? O yüzden F-35 kara bir deliktir. Ve kolay kolay toparlanmaz” sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kütahya’da eğitime kar engeli
Eğitim

Kütahya’da eğitime kar engeli

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, engelli ve hamile kamu çalışa..
Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…
Gündem

Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

CHP genel başkanı Özgür Özel, Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin beceriksizliği nedeniyle baş gösteren su sıkıntısını akılalmaz bir iddiayla..
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle ..
CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet
Gündem

CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet

Mason localarını Mustafa Kemal’in kapatmasıyla övünen CHP’nin yüzde 28.09 payı olduğu İş Bankası’nın skandal bir uygulamaya imza attığı sapt..
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhur..
Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara
Eğitim

Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada yalnızca kırsal mahalleleri kapsayan taşımalı eğitim için ara kararı alındığı, kent genelinde ise de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23