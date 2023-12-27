2023-12-27 07:26:14 Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş
İngilizlerin meşhur kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in, 100 yıl önce çektiği fotoğraflar satışa çıkarıldı. Tam bir asır önce Türkiye'ye de gelen casus, o bölgeleri fotoğraflamış... Newcastle Üniversitesi'ndeki Gertrude Bell Kütüphanesi'nin internet üzerinden satışa çıkardığı fotoğraflar arasında, Bell'in İzmir Kalesi, Efes, Milet, Priene ve bazı diğer antik kentlere ait olanlar da yer aldı.