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Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

2023-12-27 07:26:14
Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

İngilizlerin meşhur kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in, 100 yıl önce çektiği fotoğraflar satışa çıkarıldı. Tam bir asır önce Türkiye'ye de gelen casus, o bölgeleri fotoğraflamış... Newcastle Üniversitesi'ndeki Gertrude Bell Kütüphanesi'nin internet üzerinden satışa çıkardığı fotoğraflar arasında, Bell'in İzmir Kalesi, Efes, Milet, Priene ve bazı diğer antik kentlere ait olanlar da yer aldı.

#1
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan, Arap çöllerine yaptığı seyahatler yüzünden Arap ülkelerinde 'Çölün kızı' ve 'Irak'ın taçsız kraliçesi' olarak anılan Bell'in anılarından ilk kez 1899 yılının Aralık ayında İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Bell anılarında, "Ülke insanları gri bir gökyüzü altında gülümsüyor ve keyifliler. Zeytin, incir, sultan üzümü ve mısır tarlaları arasından geçerek geldiğimiz Ayasuluk'ta hancı Karpauza'yla tanıştık.

#3
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Onunla St. John Kilisesi, İsabey Camii, Ayasuluk Harabeleri'ni ve Efes Antik Kenti'ni gezdik. Efes Antik Kenti'ndeki tiyatroya hayran kaldım

#4
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

BELL KİMDİR Gertrude Margaret Lowthian Bell 14 Temmuz 1868 tarihinde İngiltere'nin Durham County kentinde zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yazar,seyyah,casus ve dağcı olan Bell,1897-1898 ve 1902-1903 yıllarında iki kez dünya turuna çıktı.

#5
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1899 yılında Kudüs'e yaptığı ziyaretten sonra Araplar'a karşı büyük bir sevgi ve ilgi duymaya başladı. Batılılar'a çöl hayatını anlatan yazılar yazdı. Araplar onu "Çölün kızı' ve Iraklılar da "Irak'ın taçsız kraliçesi' diye andı.

#6
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Mezopotamya'da Geç Hitit Dönemi'ne ait olan Karkamış'da önemli keşif ve incelemelerde bulundu, kazılar yaptı. 1919 yılındaki Paris Konferansı'na delege olarak katıldı ve Irak'ın sınırlarının belirlenmesi için çalıştı.

#7
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

İngiltere'nin çıkarları için Ortadoğu'da çeşitli faaliyetlerde bulundu,casusluk yaptı.İngilizler'in Ortadoğu politikasını planlayanlar arasında yer aldı.Mezopotamya'da, Arap kabilelerini Türkler'e karşı kışkırtan bir tutum izledi.

#8
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

#9
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

#10
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

İŞTE ARŞİVDEN ÇIKAN ESKİ TÜRKİYE! BİR ZAMANLAR BÖYLE GÖRÜNÜYORLARDI 1988 - İstiklal Caddesi

#11
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Meşhur 1987 Kışı, Avcılar, Parseller... Yollar kapalı, hiç araba yok. İnsanlar yürüyerek işlerine gidiyorlar... (Foto: Nurettin Özel)

#12
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1993... Beylikdüzü Büyükşehir Konutları'nda yaşam başlamış... Londra Asfaltı üzerinden geçen araçların seyrek oluşu, toprak yollar, devam eden inşaatlar ve yalnız başına bir üst geçit dikkat çekici...

#13
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Pendik Köprüsü. 1990'lı Yıllar.

#14
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1980'li yılların sonu. Büyükşehir Konutları yükselirken.

#15
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 - İstanbul'da bir düğün

#16
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

Beleştepe'de maç keyfi - 1990'lar

#17
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Boğaziçi

#18
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Rumeli Hisarı

#19
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Beyazıt

#20
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Taksim Meydanı

#21
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Üsküdar

#22
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Boğaziçi

#23
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Beyazıt Çarşısı

#24
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1988 Beyazıt

#25
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Eminönü

#26
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Çarşı

#27
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Galata Köprüsü, Yeni Camii

#28
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Eminönü

#29
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Eminönü

#30
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1980'lerin başı Şirinevler Fotoğrafta bugün çok katlı binaların, metro istasyonun yer aldığı Şirinevler'in karşısındaki Ataköy 7. ve 8. kısımların bulunuyor.

#31
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 İnce Minareli Medrese, Konya

#32
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Yeşil Irmak, Amasya

#33
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1989 Galata Köprüsü'nde bahriyeliler

#34
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Amasya'nın eski bir ilçesi

#35
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Merzifon

#36
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Merzifon

#37
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Merzifon

#38
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Amasya Kalesi

#39
Foto - Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

1990 Fener, İstanbul

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