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Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

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Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

Basın toplantılarında basın mensuplarını azarlamaya ve ayar vermeye çalışan Montella'nın devasa tazminatı ortaya çıktı.

#1
Foto - Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki mağlubiyetlerinin ardından TFF ve Vincenzo Montella hedef tahtasında. Montella ile yolların neden ayrılmadığına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, tribünler tarafından istifaya davet edilmişti. TFF'nin İtalyan hocayla yolları henüz ayırmasının nedeni olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

Sözcü'de yer alan habere göre TFF, 2025'te Montella'ya zam yaptı ve İtalyan çalıştırıcının maaşı 2.2 milyon euroya çıktı.

#4
Foto - Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

2028'e kadar imza atan Montella'ya kovulması durumunda sözleşme süresi ve maaş hesabına göre, 5 milyon euroyu aşan bir tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

#5
Foto - Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...

TFF'nin bu tazminatı ödememek için Montella ile yolları ayırmadığı öne sürüldü.

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