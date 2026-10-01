Basın toplantılarında 'dayı dayı' neden konuştuğu belli oldu: İşte Montella'nın devasa tazminatı...
Basın toplantılarında basın mensuplarını azarlamaya ve ayar vermeye çalışan Montella'nın devasa tazminatı ortaya çıktı.
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Basın toplantılarında basın mensuplarını azarlamaya ve ayar vermeye çalışan Montella'nın devasa tazminatı ortaya çıktı.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki mağlubiyetlerinin ardından TFF ve Vincenzo Montella hedef tahtasında. Montella ile yolların neden ayrılmadığına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, tribünler tarafından istifaya davet edilmişti. TFF'nin İtalyan hocayla yolları henüz ayırmasının nedeni olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre TFF, 2025'te Montella'ya zam yaptı ve İtalyan çalıştırıcının maaşı 2.2 milyon euroya çıktı.
2028'e kadar imza atan Montella'ya kovulması durumunda sözleşme süresi ve maaş hesabına göre, 5 milyon euroyu aşan bir tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.
TFF'nin bu tazminatı ödememek için Montella ile yolları ayırmadığı öne sürüldü.
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