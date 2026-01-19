  • İSTANBUL
750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti
IHA Giriş Tarihi:

750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

Kırşehir'in simge yapılarından Cacabey Medresesi'nde yağış sonrası yaşanan su sızıntısına karşı alınan kovalı önlem pes dedirtti.

#1
Foto - 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

1271 yılında Kırşehir Emiri Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Cacabey Medresesi; yağış sonrası yaşanan su sızıntısı sonrasında cami görevlilerinin kovalı önlem almasıyla yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

Şehirdeki kısa süreli kar yağışının ardından medresenin tavan bölümünden su akmaya başladı. Durumu fark eden cami görevlileri kovalarla önlem alarak suyun zemine yayılmasını engellemeye çalıştı.

#3
Foto - 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

Duruma tepki gösteren vatandaş Esma Şimşek, Cacabey Medresesi'nin yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olduğuna dikkat çekti.

#4
Foto - 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

Şimşek, "Yeniden tadilattan geçildi. İnsanlar namaz kılıyor üzerlerine su damlamamalı ve yeniden önlem alınmalı" dedi.

#5
Foto - 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan tarihi medresede her yağış sorası yaşanan bu durum için yetkililerin önlem alması bekleniyor.

