750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti
Kırşehir'in simge yapılarından Cacabey Medresesi'nde yağış sonrası yaşanan su sızıntısına karşı alınan kovalı önlem pes dedirtti.
1271 yılında Kırşehir Emiri Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Cacabey Medresesi; yağış sonrası yaşanan su sızıntısı sonrasında cami görevlilerinin kovalı önlem almasıyla yeniden gündeme geldi.
Şehirdeki kısa süreli kar yağışının ardından medresenin tavan bölümünden su akmaya başladı. Durumu fark eden cami görevlileri kovalarla önlem alarak suyun zemine yayılmasını engellemeye çalıştı.
Duruma tepki gösteren vatandaş Esma Şimşek, Cacabey Medresesi'nin yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olduğuna dikkat çekti.
Şimşek, "Yeniden tadilattan geçildi. İnsanlar namaz kılıyor üzerlerine su damlamamalı ve yeniden önlem alınmalı" dedi.
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan tarihi medresede her yağış sorası yaşanan bu durum için yetkililerin önlem alması bekleniyor.
