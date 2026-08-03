Türkiye'ye borç takan ülke petrol ve gazı bulamayınca Ankara ile anlaştı: Dev imza gündem oldu

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TPAO'nun Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan hamlesiyle uluslararası alandaki varlığını güçlendirdiğini söyledi. Rizvi, söz konusu adımların Türkiye'yi yalnızca bir enerji transit ülkesi olmanın ötesine taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretim projelerinde doğrudan pay sahibi olmak, Türkiye'ye gelir elde etme, arz seçeneklerini çeşitlendirme ve arama, üretim, boru hatları, ticaret ile rafinaj gibi enerji değer zincirinin farklı halkalarında daha fazla söz sahibi olma imkanı sunuyor. Böylece Türkiye yalnızca coğrafi avantajına değil, sahip olduğu enerji varlıklarına dayanan stratejik bir etki alanı da kazanıyor." Norveç'teki Oslo Üniversitesinde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Francesco Sassi de TPAO'nun son yıllarda faaliyet alanını önemli ölçüde genişlettiğini ifade ederek, "TPAO, Türkiye'nin enerji diplomasisinin önemli aktörlerinden biri haline geldi ve bu durum Ankara'nın son yıllarda daha iddialı hale gelen dış politika yaklaşımının da önemli bir unsurunu oluşturuyor." dedi.