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Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

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Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina hükümetine sert eleştiriler getirerek İsrail konusundaki politikaları yerden yere vurdu.

#1
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Yanis Varufakis, Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı, yaklaşık 3,5 milyar euro bütçeli çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemi olan Aşil Kalkanı'nın gereksiz olduğunu savundu.

#2
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

Varufakis yaptığı açıklamada, "Aşil Kalkanı kime yarıyor? Diyelim ki bu sistemin füzeleri, adalarımıza doğru ilerleyen Türk füzelerinin yarısını düşürebiliyor.

#3
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

O zaman Türkiye iki katından da fazla füze fırlatacaktır. Risklerde büyük bir tırmanış yaratıyor. Faydası ise sıfır. Yunanistan’ın hastanelere ve okullara gitmeyen milyarlarca avrosunu kazanan İsrail’in soykırımcı devleti oluyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

Eski bakan Yunanistan'ın Türkiye politikasını uzun zamandır sert bir dille eleştiriyor. Varufakis’e göre Yunanistan bağımsızlığını kaybetmiş, ABD ve İsrail’in güdümüne girmiş durumda.

#5
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

Varufakis, Türkiye'ye karşı İsrail'e güvenmenin hata olacağını ifade ederek, "Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık bu yüzden Tel Aviv savaş riskini göze alamaz" demişti.

#6
Foto - Yanis Varoufakis: Biz Türk füzelerini düşürünce Türkiye iki katı füze fırlatacak, bu kime yarayacak

Türk-Yunan geriliminin silah tüccarlarına yaradığını aktaran Varufakis, “Yunanistan, İsrail’in uydusu haline geldi. Bağımsızlığımızı kaybettik. Bu gerilim silah tüccarları için son derece kârlı"ifadelerini kullanmıştı.

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