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Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

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Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

Komşu ülke Yunanistan, başkent Atina'da terk edilmiş bir binada bavul içinde bulunan cesetle ortaya çıkarılan korkunç cinayet gündeme bomba gibi düştü. Maktulün ailesine günlerce mesaj atıp kredi kartlarıyla para çeken 26 yaşındaki Afganistanlı şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak suçunu itiraf etti. Kumaşa sarılı cesedin bir bavula tıkılması, Türkiye'yi yıllar önce yasa boğan Münevver Karabulut vahşetini ve katili Cem Garipoğlu'nu yeniden akıllara getirdi.

#1
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

Yunanistan polisi, Atina'nın Kypseli semtinde terk edilmiş bir binada bavul içinde cesedi bulunan 38 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada düğümü çözdü. Yaklaşık üç haftadır Yunanistan'da bulunduğu belirlenen kadının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki Afgan uyruklu şüpheli, çapraz sorgusunda işlediği vahşeti tek tek itiraf etti.

#2
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNİ HATIRLATTI: Talihsiz kadının cansız bedeninin kumaşa sarılıp bir bavulun içine sıkıştırılarak metruk binaya atılması, akıllara Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetini getirdi. Yıllar önce İstanbul'da gerçekleşen olayda da genç kız katledildikten sonra cesedi bir gitar kılıfı ve bavul içerisinde çöp konteynerine bırakılmıştı. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ise yargılama sürecinin ardından cezaevinde boğulmuş halde ölü bulunmuştu. Atina'daki cani hareket tarzıyla, Garipoğlu vahşetini bir kez daha gündeme getirdi.

#3
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

PARMAK İZİ BIKAMADI AMA ATM'DE YAKAYI ELE VERDİ: Yunanistan polisi, Atina'nın Kypseli semtinde terk edilmiş bir binada bavul içinde cesedi bulunan İskoç vatandaşı Elisabeth-Jane Ross'un ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Yaklaşık üç haftadır Yunanistan'da bulunduğu değerlendirilen 38 yaşındaki kadının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki Afgan uyruklu şüphelinin cinayeti itiraf ettiği bildirildi.

#4
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

CESEDİ BAVULDA BULUNMUŞTU: Ross'un cesedi 18 Temmuz'da, daha önce otopark olarak kullanılan harap bir binada evsiz bir kişi tarafından bulundu. Kumaşa sarılan cesedin bir bavulun içine yerleştirildiği belirlendi. İlk incelemelerde bavul üzerinde parmak izi veya DNA izine rastlanmaması soruşturmayı güçleştirirken, kadının cep telefonunun ölümünden sonra da kullanılmaya devam etmesi olayın gizemini artırdı.

#5
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

TEK HATASI YAKALATTI: Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Ross'un ailesine günlerce gönderdiği mesajların yanıltıcı olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ross'a ait kredi kartlarıyla farklı ATM'lerden para çekerken kaydedildiğini belirledi. Bu deliller doğrultusunda gözaltına alınan zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği açıklandı. Polis ayrıca şüphelinin evinde gerçek ve sahte çeşitli silahlar ele geçirildiğini, bu nedenle hakkında kasten adam öldürme, soygun ve silah bulundurma suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu. Yunan makamları, soruşturma süresince İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve İskoçya Polisi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığını bildirdi.

#6
Foto - Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

ARKADAŞ ÇEVRESİNDEN BİRİYLE BAĞLANTILIYMIŞ: Yunan basınında yer alan bilgilere göre Ross, 26 Haziran'da ülkeye giriş yaptıktan sonra önce Keratsini'deki arkadaşlarının yanında kaldı, ardından Atina'nın Exarchia semtinde bir daire kiraladı. Şüphelinin bu dairenin anahtarına sahip olduğu ve kadının arkadaş çevresinden biriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Polis, zanlının cesedi bavula koyarak Kypseli'deki terk edilmiş binaya taşıdığına dair güvenlik kamerası kayıtları ve diğer delillere ulaşıldığını açıkladı. Elisabeth-Jane Ross'un kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. İlk otopside vücudunda darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı, ancak ileri derecedeki çürüme nedeniyle kesin sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Yetkililer, toksikolojik incelemeler ve doku analizlerinin sürdüğünü açıkladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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