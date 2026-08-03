Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı

ARKADAŞ ÇEVRESİNDEN BİRİYLE BAĞLANTILIYMIŞ: Yunan basınında yer alan bilgilere göre Ross, 26 Haziran'da ülkeye giriş yaptıktan sonra önce Keratsini'deki arkadaşlarının yanında kaldı, ardından Atina'nın Exarchia semtinde bir daire kiraladı. Şüphelinin bu dairenin anahtarına sahip olduğu ve kadının arkadaş çevresinden biriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Polis, zanlının cesedi bavula koyarak Kypseli'deki terk edilmiş binaya taşıdığına dair güvenlik kamerası kayıtları ve diğer delillere ulaşıldığını açıkladı. Elisabeth-Jane Ross'un kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. İlk otopside vücudunda darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı, ancak ileri derecedeki çürüme nedeniyle kesin sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Yetkililer, toksikolojik incelemeler ve doku analizlerinin sürdüğünü açıkladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.