Bavul içindeki cesedin gizemi çözüldü: Vahşet Münevver Karabulut cinayetini hatırlattı
Komşu ülke Yunanistan, başkent Atina'da terk edilmiş bir binada bavul içinde bulunan cesetle ortaya çıkarılan korkunç cinayet gündeme bomba gibi düştü. Maktulün ailesine günlerce mesaj atıp kredi kartlarıyla para çeken 26 yaşındaki Afganistanlı şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak suçunu itiraf etti. Kumaşa sarılı cesedin bir bavula tıkılması, Türkiye'yi yıllar önce yasa boğan Münevver Karabulut vahşetini ve katili Cem Garipoğlu'nu yeniden akıllara getirdi.