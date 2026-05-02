Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dev projenin tamamlanmasıyla 2,5 saatlilk yolun 18 dakikaya düşeceğini söyledi.

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Şantiyesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Toplam 20.232 metre uzunluğunda 7 adet tünel ve 3.266 metre uzunluğunda 5 adet viyadüğün tamamladığını duyuran Bakan, önemli müjdeler de verdi.

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Uraloğlu, "Esasında baktığımız zaman 52 kilometrelik otoyolun yaklaşık dörtte biri tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Toprak işlerine baktığımızda yaklaşık 41 milyon metre küplük toprak işini ? seviyesinde tamamlamış durumdayız. 140 adet köprü ve sanat yapısından 131 adetini bitirerek ?'lik bir gerçekleşme sağlamış durumdayız. Yine 3,8 milyon ton üst yapı yani asfalt vs. onun altındaki imalatlar olarak bahsediyorum.

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Üst yapının da yaklaşık 1.8 milyon tonunu tamamlayarak yüzde 50'nin üzerinde bir gerçekleştirme sağladığımızı söyleyebilirim. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesine baktığımızda bütün kalemlerde yaklaşık ?'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz." dedi.

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Seyahat sürelerinin düşeceğini de belirten Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti: "Önemli turizm bölgelerini Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep otoyoluna doğrudan bağlıyoruz. Böylece bölgemizi ülkemizin bütün otoyol ağına kesintisiz bir şekilde entegre etmiş olacağız. D-400 Akdeniz sahil yolu ve D-715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ayı ile birleştirmek suretiyle kesintisiz bir trafik akışını sağlamış olacağız.

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Yani hem transit trafiği hem de şehir merkezlerindeki trafiği rahatlatmış olacağız. Çeşmeli Kızkalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Yani 2,5 saat neresi, 18 dakika neresi?

Foto - Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Böylece yolumuzda zamandan iki milyar yedi yüz milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yine karbon salınımından 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz 'in Turkuaz kıyılarını korumuş olacağız."

