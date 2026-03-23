Yeniakit Publisher
Türkiye'ye büyük engel! 'Kimseyi içeri almıyorlar' desek yeridir
Türkiye'ye büyük engel! 'Kimseyi içeri almıyorlar' desek yeridir

Türk vatandaşlarının vize almakta en çok zorluk yaşadığı ülke belli oldu. Başvuruları reddetme oranı yüzde 40'lara kadar çıktı.

Avrupa'da bazı ülkeler Türklere vize vermede zorluk çıkarıyor. Türk turistleri en çok reddeden ülkede ise oranlar yüzde 40'lara kadar çıktı.

Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu Schengen vize istatistikleri, Türkiye'den gerçekleşen başvurularda ret oranlarının ciddi oranlarda olduğunu ortaya koydu. Listede en üst sıraya yerleşen Estonya, her iki başvurudan neredeyse birini reddediyor.

Türkiye tarafından gerçekleşen Schengen vizesi başvurularına en yüksek oranda ret veren temsilcilik Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik, 1.744 başvurudan 741'ini kabul etmedi. Bu oran yüzde 42,5 seviyelerine çıkarken, nerdeyse başvuran iki kişiden biri kabul edilmedi.

Estonya'yı yüzde 39,4 ile Danimarka, yüzde 31,3 ile Finlandiya, yüzde 27,5 ile Belçika, yüzde 22 ile Almanya ve yüzde 21 ile Hırvatistan takip etti.

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2022 yılındaki ret oranı 2019 yılına kıyasla 3 katına çıktı. 2019 yılında yüzde 16,95 olan bu oran, 2022 yılında yüzde 52,1'e çıktı.

Türkiye, Çin'den sonra 1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en fazla Schengen vizesi başvurusu gerçekleştirilen ikinci ülke konumuna geldi. Genel ret oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşirken bu oran 2022 yılındaki yüzde 15,7'ye kıyasla 6 puan birden yükseldi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize başvurusunda sunulan seyahat amacını kanıtlayan belgelerin güvenilirliğine vurgu yaptı. Bir diğer sorun olarak da varış yerinin başka bir Schengen ülkesi değil Estonya olduğuna dair şüphe duyulması gösterildi.

Türkiye'den gelen başvurulan en az reddeden ülkeler ise yüzde 6,6 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile İtalya, yüzde 10,92 ile Slovenya ve yüzde 11,94 ile Portekiz oldu.

