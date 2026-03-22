İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"

Avn, bu saldırıların sadece altyapıyı tahrip etmekle kalmadığını, Lübnan topraklarında kalıcı bir işgali sağlamlaştırmak ve bir "tampon bölge" oluşturmak için yürütülen sinsi bir planın parçası olduğunu açıkça ifade etti.

İşgal Hazırlığına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Avn, köprülerin vurulmasının İsrail'in Lübnan içlerine yayılmasını kolaylaştırma amacı taşıdığını belirtti. "Bu hamleler, egemenliğimizi hiçe sayan ve bölgede yeni bir işgal haritası çizmeyi hedefleyen yayılmacı politikanın bir sonucudur" diyen Avn, sınır hattında kurulmak istenen sözde güvenli bölge hayallerine karşı Lübnan'ın direncini koruyacağını vurguladı.

Lübnan Semalarında Tansiyon Yüksek

Altyapıya yönelik saldırılar insani krizi derinleştirirken, Lübnan ordusu ve yerel güçlerin her türlü senaryoya karşı teyakkuzda olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası toplumu bu hukuksuz saldırılara karşı durmaya çağırırken, Beyrut yönetiminin toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığından taviz vermeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti.